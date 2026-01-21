Logo
Трамп стигао хеликоптером у Давос

21.01.2026

14:37

Трамп стигао у Давос
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп стигао је хеликоптером у швајцарски град Давос, гдје ће учествовати на Свјетском економском форуму.

Након вожње хеликоптером "Марине Оне", њега је у конгресни центар одвезао предсједнички аутомобил, познат под надимком "звијер".

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађари нису осјетили јануарску хладноћу захваљујући руском гасу

Испред сале гдје би Трамп требало да одржи говор је велика гужва, јавља дописник Танјуга.

Раније је најављено да ће се предсједник САД обратити у 14.30.

Породица-дјеца-родитељи

Република Српска

Ступио на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Српској

Из Свјетског економског форума је саопштено да ће Трамп одржати говор у планирано вријеме иако је из САД полетио више од два сата касније, пошто је његов авион морао да се врати због мањих техничких проблема, након чега се укрцао у други авион.

Доналд Трамп

Davos

