Трамп стигао хеликоптером у Давос

21.01.2026
14:37
Коментари:1
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп стигао је хеликоптером у швајцарски град Давос, гдје ће учествовати на Свјетском економском форуму.
Након вожње хеликоптером "Марине Оне", њега је у конгресни центар одвезао предсједнички аутомобил, познат под надимком "звијер".
Испред сале гдје би Трамп требало да одржи говор је велика гужва, јавља дописник Танјуга.
Раније је најављено да ће се предсједник САД обратити у 14.30.
Из Свјетског економског форума је саопштено да ће Трамп одржати говор у планирано вријеме иако је из САД полетио више од два сата касније, пошто је његов авион морао да се врати због мањих техничких проблема, након чега се укрцао у други авион.
