Купио слику на гаражном отпаду, а један детаљ открио колико заиста вриједи

Курир

21.01.2026

14:25

0
Купио слику на гаражном отпаду, а један детаљ открио колико заиста вриједи
Фото: Unsplash

Новооткривена слика чувеног Винсента ван Гога, процијењена на 15 милиона долара, можда је случајно пронађена на гаражној распродаји у Минесоти. Неименовани колекционар антиквитета платио је мање од 50 долара (око 5.600 динара) за портрет рибара с лулом, а стручњаци из Њујорка сада тврде да је дјело аутентично.

Слика, насликана 1889. године – исте године када је умјетник створио чувено „Звјездано небо“ - приказује старог рибара како поправља мрежу поред пусте обале. У доњем десном углу исписано је име „Елимар“, за које се вјерује да је идентитет портретисаног човјека.

Стручњаци су открили да црвена боја коришћена на слици одговара пигменту из јужне Француске крајем 19. вијека. Максвел Андерсон, бивши кустос Метрополитен музеја умјетности, изјавио је да су га одмах привукле карактеристичне боре око очију рибара, које подсјећају на Ван Гогов стил.

„Ово дирљиво дјело одражава Ван Гогову тему искупљења, често присутну у његовим писмима и умјетности“, рекао је Андерсон. „Кроз Елимара, Ван Гог ствара својеврсни духовни аутопортрет, показујући себе онако како је желио да буде упамћен.“

Тим стручњака на трагу аутентичности

Како би потврдили аутентичност слике, окупљен је тим од двадесетак стручњака из области конзервације, хемије, умјетности и права. Међу доказима који указују на Ван Гогов потпис налази се и једна црвена длака заробљена у боји – што одговара умјетниковој природној боји косе.

policija rs

Хроника

Покушај убиства у Бијељини: Двоје ухапшених, неколико повријеђених

Ипак, званично признање слике зависи од коначне процене Ван Гог музеја у Амстердаму. Умјетничко-истраживачка фирма ЛМИ Гроуп из Њујорка купила је дело од анонимног колекционара 2019. године, надајући се да ће потврдити једно од највећих умјетничких открића у новијој историји, преноси Курир.

