ЦИК БиХ: Усвојени рокови изборних активности за поновљене изборе у Српској

21.01.2026
14:15
Коментари:0
Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ данас је усвојила упутство о роковима активности за одржавање поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 основних изборних јединица, заказаних за 8. фебруара.
Роковник се односи на обуку бирачких одбора, именовања, штампања, као и утврђивање и потврђивање изборних резултата.
Упутство ће бити објављено у службеним гласницима и на интернет страници ЦИК-а, речено је на сједници Комисије.
Усвојен је и привремени план набавки ЦИК-а за спровођење поновљених пријевремених избора који се односи на услуге штампања, паковања и транспортна изборног материјала.
На сједници су именовани главни контролор и његов замјеник, затим контролор за обраду, унос и потврђивање резултата гласања и контролор за транспорт, руковање и складиштење гласачких листића и другог изборног материјала на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица и на пријевременим изборима за начелника општине Вареш.
Због вођења преурањене изборне кампање за пријевремене изборе за начелника општине Вареш, ЦИК је са 3.000 КМ казнио Хрватски народни савез.
ЦИК је данас констатовао престанак мандата Мирослава Лучића из СДС-а у Скупштини општине Источна Илиџа и Скупштини града Источно Сарајево и донио одлуку о додјељивању мандата првим сљедећим квалификованим кандидатима са листе овог политичког субјекта.
Лучића ће у СО Источна Илиџа замијенити Адријана Маунага, а у Скупштини града Источно Сарајево Саша Шкобо.
