Како вода и со могу да утичу на организам?

03.03.2026
13:21
Испирање грла водом с прстохватом соли већ се дуго користи као кућни лијек за грлобољу и мање тегобе, али на друштвеним мрежама сада је популарно пити ту мјешавину као јутарњи "боост".
Тврди се да може побољшати хидратацију и повећати енергију. Иако би неким људима могла донијети одређене користи, стручњаци упозоравају да већини то заправо није потребно.
У теорији, ова мјешавина може повећати ниво натријума у крви, задржати више воде у крвотоку и помоћи одржавању адекватног протока крви. Со је електролит који је тијелу потребан за основне функције, а природно га губимо знојењем, мокрењем и плакањем.
Када се натријум – главни састојак соли – повећа у крви, више воде остаје у крвотоку него без додате соли. То је важно јер довољна количина крви омогућава правилан пренос кисеоника, хранљивих материја, отпадних супстанци, хормона и имуних ћелија кроз тијело.
Али то не значи да би сви требало да почну да пију слану воду ујутру. "Већина нас већ уноси превише натријума у исхрани, тако да заправо немамо потребу да додајемо још соли", рекла је дијететичарка Роксана Ехсани за Хеалтх. Додала је: "Обичним људима није потребно да додају со у воду за пиће".
Прекомјеран унос соли повезан је с повишеним крвним притиском, што може довести до срчаних проблема попут срчаног и можданог удара. Ипак, нефролог Блаис Абрамовић истиче да би одређене групе могле имати користи, на примјер особе које брзо губе воду и натријум због честог пролива, грипа, упале плућа или инфекције мокраћног система, као и озбиљни спортисти или они који се много зноје због врућине и влаге.
Прстохват соли износи око 145 милиграма, што је "врло мала количина", рекао је Абрамовић. Ипак, додаје да је чак и тако мала количина соли у води "углавном неприкладна или непотребна".
Абрамовић снажно савјетује да овај тренд избјегавају особе с болестима бубрега, јетре, високим крвним притиском или другим срчаним проблемима попут срчане инсуфицијенције. Такође, лоша је идеја за особе с дијабетесом типа 2 или за оне који пазе на унос соли, додала је Ехсани.
