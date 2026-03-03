Ако имате више од 100 kg, заборавите на ову атракцију: Грчка уводи нова правила за туристе

Извор:
Б92
03.03.2026
13:11
Коментари:0
На Санторинију, једном од најпосећенијих грчких острва, донијета је одлука која јасно показује да се правила мијењају. Они који желе да јашу магарце од старе луке до Фире више неће моћи то да раде ако имају више од 100 килограма.
Вожња магарцима уз стрме камене степенице годинама је била готово симбол Санторинија. Рута од луке до врха литице, дуга око 400 метара са више од 500 степеника, за многе туристе била је дио "доживљаја острва". Али иза те слике, реалност је била другачија.
Магарци су током сезоне, посебно у периодима када крузери искрцају хиљаде људи, морали да раде без престанка. Носили су туристе више пута дневно, по великој врућини, узбрдо, често без довољно одмора.
Нова правила заснивају се на једноставном принципу, животиња не смије да носи више од око 20 одсто своје тјелесне тежине. Због тога је уведена јасна граница од 100 килограма за туристе.
Свијет
Катар поручује: Ирански напади неће остати без одговора
Одлука није донијета без разлога. Посљедњих година појавили су се бројни извјештаји о повредама, проблемима са кичмом, ранама и исцрпљености животиња. У врхунцу сезоне, оптерећење је било толико да су посљедице постале видљиве.
Уз ограничење тежине, уведене су и додатне мјере. Магарци морају имати редован приступ води, обавезне паузе и период без рада. Планира се и строжи надзор, укључујући евиденцију како би се пратило стање сваке животиње.
Магарци су деценијама били дио свакодневице на острву. Прије путева и жичара, они су били основни начин транспорта, носили су материјал, храну и људе кроз стрме дијелове терена.
Данас су постали туристичка атракција, али и симбол проблема које доноси масовни туризам.
Санторини годишње посјети више од два милиона људи, а огроман дио њих долази крузерима. То значи хиљаде људи у кратком временском периоду, сви на истом путу, на истој рути, са истим очекивањем.
Због тога су локалне власти већ почеле да ограничавају број бродова који дневно долазе, а брига о животињама постала је дио шире приче о томе колико туризам може да издржи једно мјесто. Ово правило није само забрана. Ово је први јасан сигнал да се граница коначно повлачи, преноси б92.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму