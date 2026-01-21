Logo
Large banner

Ова 4 знака улазе у животну прекретницу

21.01.2026

14:08

Коментари:

0
Ова 4 знака улазе у животну прекретницу
Фото: Pixabay

Сезона Водолије 2026. доноси снажне промене до 18. фебруара. Ова 4 знака Зодијака имају посебан вјетар у леђа у љубави, послу и животним одлукама.

Сезона Водолије 2026. траје од 20. јануара до 18. фебруара и доноси снажну енергију промјена, нових идеја и важних одлука. Током овог периода, чак пет планета борави у знаку Водолије, што наглашава теме будућности, личног идентитета, односа и друштвених веза.

Пун Мјесец у Лаву 1. фебруара и помрачење Сунца 17. фебруара додатно појачавају потребу за искреношћу, аутентичношћу и личним ресетом. Ипак, четири хороскопска знака имају посебно повољан ветар у леђа – до 18. фебруара могу направити важне помаке у љубави, послу и личном развоју.

Ован

За Овнове, сезона Водолије активира поље пријатељстава, тимова и заједничких циљева. Људи које сада упознајете могу имати дугорочан значај – и приватно и пословно.

Пун Мјесец у Лаву доноси јасноћу у вези с емоцијама, љубављу и креативношћу. Ако сте слободни, шансе за нова познанства расту кроз дружења, догађаје и онлајн заједнице. У везама, заједнички планови и циљеви јачају однос.

На пословном плану, истичете се кроз сарадње и пројекте који вас повезују са широм публиком. Помрачење Сунца 17. фебруара може покренути дугорочан професионални правац.

Близанци

Близанци улазе у период ширења видика и личног раста. Ово је идеално вријеме за учење, путовања, нове идеје, студије и комуникацију с људима из другачијих средина.

Пун Мјесец наглашава начин на који комуницирате – постаје јасно шта вам прија, а шта вас исцрпљује. Љубавни односи се развијају кроз разговор, заједничке идеје и менталну повезаност.

На послу су наглашени планови за будућност: додатна едукација, промене правца или рад са иностранством. Финансије могу расти, али је важно мудро улагати.

Вага

За Ваге, сезона Водолије је једна од најкреативнијих и емотивно најживљих у години. Фокус је на љубави, хобијима, дјеци и аутентичном изражавању.

Слободне Ваге могу упознати некога кроз друштвене кругове или креативне пројекте. У везама се јавља потреба за више игре, радости и заједничког стварања.

На пословном плану могуће је признање или напредак, али само ако престанете да умањујете сопствену вриједност. Помрачење Сунца доноси прекретницу – многе Ваге тада одлучују да се коначно покажу без задршке.

Водолија

За Водолије, ово је кључна сезона године. Сунце, Марс, Венера, Меркур и Плутон у вашем знаку доносе снажан лични ресет.

Пун Мјесец освјетљава партнерске односе – постаје јасно ко може да прати вашу нову верзију, а ко не. Љубавни живот је интензиван, страствен и захтијева искреност, пише Атма.

На пословном плану долази до промјене идентитета, улоге или правца. Помрачење Сунца 17. фебруара може означити почетак потпуно новог животног поглавља. Фокус на здрављу и дневним рутинама помаже вам да изнесете све промјене.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радник пао са скеле високе 4 метра: Љекари му се боре за живот

Хроника

Радник пао са скеле високе 4 метра: Љекари му се боре за живот

1 ч

0
Поништен тендер: Ништа од шеталишта уз Врбас

Бања Лука

Поништен тендер: Ништа од шеталишта уз Врбас

1 ч

0
Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију

Хроника

Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију

2 ч

0
Шта се дешава тијелу када не волите посао који радите?

Здравље

Шта се дешава тијелу када не волите посао који радите?

2 ч

0

Више из рубрике

Млада одбила пољубац младожење, једну ствар му није могла опростити

Занимљивости

Млада одбила пољубац младожење, једну ствар му није могла опростити

2 ч

0
Отац Предраг открива коју икону треба да има свака српска кућа: ''Учи нас смирењу''

Занимљивости

Отац Предраг открива коју икону треба да има свака српска кућа: ''Учи нас смирењу''

3 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Овај један знак хороскопа рођен да пати и буде вјечно несрећан

5 ч

0
Ови хороскопски знакови никада не слушају туђе савјете – увијек раде по своме

Занимљивости

Ови хороскопски знакови никада не слушају туђе савјете – увијек раде по своме

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Амерички предсједник јасан: Ако кажете "не", ми ћемо запамтити

15

58

Мљекари траже веће премије

15

57

Јувентус против Бенфике без Душана Влаховића

15

50

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

15

47

"Да није било нас, сви бисте причали њемачки и јапански": Трамп жестоко ударио на Европу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner