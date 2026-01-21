Ова 4 знака улазе у животну прекретницу

21.01.2026
14:08
Коментари:0
Сезона Водолије 2026. доноси снажне промене до 18. фебруара. Ова 4 знака Зодијака имају посебан вјетар у леђа у љубави, послу и животним одлукама.
Сезона Водолије 2026. траје од 20. јануара до 18. фебруара и доноси снажну енергију промјена, нових идеја и важних одлука. Током овог периода, чак пет планета борави у знаку Водолије, што наглашава теме будућности, личног идентитета, односа и друштвених веза.
Пун Мјесец у Лаву 1. фебруара и помрачење Сунца 17. фебруара додатно појачавају потребу за искреношћу, аутентичношћу и личним ресетом. Ипак, четири хороскопска знака имају посебно повољан ветар у леђа – до 18. фебруара могу направити важне помаке у љубави, послу и личном развоју.
За Овнове, сезона Водолије активира поље пријатељстава, тимова и заједничких циљева. Људи које сада упознајете могу имати дугорочан значај – и приватно и пословно.
Пун Мјесец у Лаву доноси јасноћу у вези с емоцијама, љубављу и креативношћу. Ако сте слободни, шансе за нова познанства расту кроз дружења, догађаје и онлајн заједнице. У везама, заједнички планови и циљеви јачају однос.
На пословном плану, истичете се кроз сарадње и пројекте који вас повезују са широм публиком. Помрачење Сунца 17. фебруара може покренути дугорочан професионални правац.
Близанци улазе у период ширења видика и личног раста. Ово је идеално вријеме за учење, путовања, нове идеје, студије и комуникацију с људима из другачијих средина.
Пун Мјесец наглашава начин на који комуницирате – постаје јасно шта вам прија, а шта вас исцрпљује. Љубавни односи се развијају кроз разговор, заједничке идеје и менталну повезаност.
На послу су наглашени планови за будућност: додатна едукација, промене правца или рад са иностранством. Финансије могу расти, али је важно мудро улагати.
За Ваге, сезона Водолије је једна од најкреативнијих и емотивно најживљих у години. Фокус је на љубави, хобијима, дјеци и аутентичном изражавању.
Слободне Ваге могу упознати некога кроз друштвене кругове или креативне пројекте. У везама се јавља потреба за више игре, радости и заједничког стварања.
На пословном плану могуће је признање или напредак, али само ако престанете да умањујете сопствену вриједност. Помрачење Сунца доноси прекретницу – многе Ваге тада одлучују да се коначно покажу без задршке.
За Водолије, ово је кључна сезона године. Сунце, Марс, Венера, Меркур и Плутон у вашем знаку доносе снажан лични ресет.
Пун Мјесец освјетљава партнерске односе – постаје јасно ко може да прати вашу нову верзију, а ко не. Љубавни живот је интензиван, страствен и захтијева искреност, пише Атма.
На пословном плану долази до промјене идентитета, улоге или правца. Помрачење Сунца 17. фебруара може означити почетак потпуно новог животног поглавља. Фокус на здрављу и дневним рутинама помаже вам да изнесете све промјене.
