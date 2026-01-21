Радник пао са скеле високе 4 метра: Љекари му се боре за живот

Извор:
Телеграф
21.01.2026
14:05
Коментари:0
На једном градилишту у Београду, данас око 13 часова догодила се тешка несрећа када је радник, старости око 40 година, пао са скеле са висине од приближно четири метра.
Према првим информацијама са терена, радник је приликом пада задобио вишеструке тешке тјелесне повреде. Екипа Хитне помоћи је брзо стигла на лице мјеста, пружила му прву помоћ и у свјесном, али критичном стању га транспортовала на Војномедицинску академију (ВМА).
На мјесту несреће тренутно се налазе припадници полиције који врше увиђај. Очекује се и долазак инспекције рада која треба да утврди да ли су на градилишту поштоване све мјере безбједности и здравља на раду, као и да ли је повријеђени радник посједовао адекватну заштитну опрему.
Очевици кажу да је призор био потресан.
"Чуо се туп ударац, а затим запомагање. Колеге су одмах дотрчале да му помогну до доласка Хитне помоћи. Градилишта су свуда око нас, али овакве сцене су увијек страшне," наводи један од комшија из оближње зграде.
За сада нема званичних информација о степену угрожености живота повријеђеног мушкарца, а љекари на ВМА се боре за његово стабилно стање.
