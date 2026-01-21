Logo
Радник пао са скеле високе 4 метра: Љекари му се боре за живот

Телеграф

21.01.2026

14:05

Фото: Pixabay

На једном градилишту у Београду, данас око 13 часова догодила се тешка несрећа када је радник, старости око 40 година, пао са скеле са висине од приближно четири метра.

Према првим информацијама са терена, радник је приликом пада задобио вишеструке тешке тјелесне повреде. Екипа Хитне помоћи је брзо стигла на лице мјеста, пружила му прву помоћ и у свјесном, али критичном стању га транспортовала на Војномедицинску академију (ВМА).

Ухапшен због порнографије Бијељина

Хроника

Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију

На мјесту несреће тренутно се налазе припадници полиције који врше увиђај. Очекује се и долазак инспекције рада која треба да утврди да ли су на градилишту поштоване све мјере безбједности и здравља на раду, као и да ли је повријеђени радник посједовао адекватну заштитну опрему.

Становници узнемирени

Очевици кажу да је призор био потресан.

"Чуо се туп ударац, а затим запомагање. Колеге су одмах дотрчале да му помогну до доласка Хитне помоћи. Градилишта су свуда око нас, али овакве сцене су увијек страшне," наводи један од комшија из оближње зграде.

Gradski most BL

Бања Лука

Поништен тендер: Ништа од шеталишта уз Врбас

За сада нема званичних информација о степену угрожености живота повријеђеног мушкарца, а љекари на ВМА се боре за његово стабилно стање.

