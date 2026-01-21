Акција у Српској: Хапшење због врбовања дјеце за порнографију

Аутор:Стеван Лулић
21.01.2026
13:47
М.Х. из Бијељине ухапшен је у полицијској акцији "Систем" због сумње да је искориштавао дјецу за порнографију.
Акцију су спровели полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе Бијељина.
По Наредби надлежног суда извршен је претрес куће, стамбених објеката и покретних ствари које користи ухапшени, којом приликом су пронађени и одузети рачунари, мобилни телефони, меморијске картице и остали уређаји за чување дигиталних података, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.
"Лице се сумњичи да је у претходном периоду путем интернета посјећивало интернет странице које су садржавале материјале са фотографијама дјечије порнографије, те преузимало фотографије и видео снимке, након чега је користећи друштвене мреже и апликације за комуникацију увозило и дистрибуирало поменути садржај", објаснили су у МУП-у Српске.
Такође, он се сумњичи да је путем друштвених мрежа врбовало дјецу, те их наводило на израду садржаја дјечије порнографије.
Након завршене криминалистичке обраде, М.Х. ће уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предато Окружном јавном тужилаштву Бијељина.
