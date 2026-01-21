Посвађали се на слави, па један потегао пиштољ: Младић (26) задобио повреде

Извор:
Припадници Министарства унутрашњих послова у Крушевцу ухапсили су А. С. (45) из околине овог града због сумње да је синоћ, током прославе крсне славе, из ватреног оружја ранио двадесетшестогодишњег суграђанина.
Инцидент се догодио око 23 часа, у тренутку када је славље било у току.
Према незваничним информацијама, пуцњави је претходила жустра расправа која је убрзо прерасла у физички обрачун.
Осумњичени А. С. се терети да је у јеку сукоба потегао ватрено оружје и испалио више хитаца у правцу двадесетшестогодишњака.
"Жртва је погођена у предјелу руке и стомака. Срећом, након љекарског прегледа, констатовано је да је ријеч о лаким тјелесним повредама", наводи извор близак истрази.
Полиција је одмах након пријаве изашла на лице мјеста и лишила слободе нападача. А. С. се на терет стављају сљедећа кривична дјела:
Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја;
Лака тјелесна повреда.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Крушевцу, осумњиченом је одређено полицијско задржавање до 48 сати. Он ће у законском року, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужиоцу на саслушање.
Истрага је у току и она ће утврдити све околности које су довеле до овог инцидента, као и то да ли је оружје било у илегалном посједу.
