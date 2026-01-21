Logo
Потврђена оптужница против мушкарца који је пио са братом па га покушао убити

21.01.2026

10:57

Потврђена оптужница против мушкарца који је пио са братом па га покушао убити
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Судија Кантоналног суда у Зеници потврдио је оптужницу против Зеничанина који је крајем октобра након конзумирања алкохола с братом истог покушао убити, како стоји у оптужници Кантоналног тужилаштва ЗДК.

У оптужници се наводи да је А. Н. 22. октобра у вечерњим сатима у Зеници покушао усмртити члана породице на начин да је у стану у којем живи у заједничком домаћинству с братом А. Џ. гдје су током дана конзумирали алкохол, након одређеног времена, позвао брата Џ. у његову собу гдје се десио покушај убиства.

"... када је исти дошао и стао наспрам њега, без икаквог разлога и повода, замахнуо десном руком према њему држећи у руци средство прикладно за наношење тјелесних повреда те у намјери да истога усмрти десном руком у којој је држао предмет подесан за наношење тјелесних повреда Џ. ударио у предјелу лијеве стране грудног коша, иако је знао и био свјестан да убод задаје у предјелу тијела гдје се налазе витални органи и да на овакав начин може усмртити Џ., а што је и хтио, којом приликом је нанио свом брату Џ. тешке тјелесне повреде у виду убодне ране у дијелу лијеве половине грудног коша с посљедицом накупнине крви и зрака у лијевом прсишту, а која повреда у свом свеукупном дјеловању на живот и здравље представља тешку тјелесну повреду опасну по живот", наводи се у оптужници.

А. Н. се терети за покушај убиства, а оптужница је у цијелости потврђена дана 16. јануара од судије за претходно саслушање Кантоналног суда у Зеници.

Из Кантоналног тужилаштва ЗДК наглашавају на пресумпцију невиности из члана 3. Закона о кривичном поступку ФБиХ у којем је у ставу 1. дефинисано да се свако сматра невиним за кривично дјело док се правомоћном пресудом не утврди његова кривица.

Зеница

покушај убиства

Потврђена оптужница

