Макрон напустио Давос без састанка са Трампом

Извор:

СРНА

21.01.2026

10:38

Макрон напустио Давос без састанка са Трампом
Фото: Tanjug/AP Photo/Thomas Padilla

Предсједник Француске Емануел Макрон отпутовао је из Давоса, гдје је присуствовао Свјетском економском форуму, без осигуравања билатералног састанка са предсједником САД Доналдом Трампом, којег је раније позвао у посјету Паризу, јавио је Политико.

Трамп је јуче на мрежи Истина објавио поруку коју је добио од Макрона, који је предложио да сутра буде одржан састанак Групе седам /Г7/ у Паризу.

vatrogasci

Хроника

Горио угоститељски објекат у Петрову

Међутим, Трамп је касније коментарисао одлуку Макрона да одбије његов позив у Одбор за мир у Гази, рекавши да "Макрон никоме није потребан".

