Макрон напустио Давос без састанка са Трампом

Предсједник Француске Емануел Макрон отпутовао је из Давоса, гдје је присуствовао Свјетском економском форуму, без осигуравања билатералног састанка са предсједником САД Доналдом Трампом, којег је раније позвао у посјету Паризу, јавио је Политико.
Трамп је јуче на мрежи Истина објавио поруку коју је добио од Макрона, који је предложио да сутра буде одржан састанак Групе седам /Г7/ у Паризу.
Међутим, Трамп је касније коментарисао одлуку Макрона да одбије његов позив у Одбор за мир у Гази, рекавши да "Макрон никоме није потребан".
