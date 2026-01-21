Logo
Ана Тришић Бабић вратила законе о пушењу и "сезонцима" у поновну процедуру

АТВ

21.01.2026

10:51

Ана Тришић Бабић вратила законе о пушењу и "сезонцима" у поновну процедуру
Три закона усвојена на посљедњој прошлогодишњој сједници Народне скупштине Републике Српске в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић није потписала и они су враћени у поновну процедуру, потврђено је из Народне скупштине Републике Српске.

Један од тих закона који је остао без потписа на предсједничком указу је и онај о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење.

"Наиме, в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић закон је вратила у поновну процедуру у Народну скупштину и он ће бити разматран на једној од наредних сједница. Образложење о разлозима враћања закона Народној скупштини биће достављено до сједнице на којој ће се закон наћи", наводе из Народне скупштине.

И из Службеног гласника Републике Српске за "БЛ портал" су потврдили да закон до њих није ни стигао, па тако није ни објављен.

Подсјетимо, посланици у Народној скупштини Републике Српске 24. децембра прошле године усвојили су Приједлог закона о заштити становништва од дуванских производа и осталих производа за пушење, а којим се, између осталог, уводи забрана пушења у затвореном простору, а лица која ово прекрше биће кажњена од 1.000 до 2.000 КМ.

Забрана је требало да ступи на снагу за годину дана.

По Уставу предсједник Републике указом проглашава закон у року од седам дана од дана његовог усвајања у Народној скупштини. У том року предсједник Републике може захтијевати од Народне скупштине да поново одлучује о закону. Ако исти закон опет буде усвојен у Народној скупштини предсједник Републике је дужан да га прогласи.

Још два закона враћена посланицима

Када је ријеч о законима усвојеним на 17. редовној сједници Народне скупштине, поново су у скупштину из Палате Републике на одлучивање враћени и Закон о измјени и допуни Кривичног законика Републике Српске и Закон о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактера.

Закон о сезонцима је наишао на критике у јавности након усвајања када се сазнало да забрањује неопорезив рад у сезонским пољопривредним пословима свима осим супружницима, дјеци и родитељима у једном домаћинству. Чуле су се оцјене да ће по том закону тетке, стрине и остала родбина, зетови и комшије који долазе у помоћ на сјетву, жетву или свињокољ, морати бити дан раније пријављени у Пореску управу Републике Српске и на њихов рад ће се морати уплатити доприноси.

Измјене Кривичног законика Републике Српске су предвиђале да се казна затвора до једне године може замијенити у новчану казну или рад у јавном интересу уколико то суд одобри. Током скупштинске расправе истицано је да ће се приликом одлуке о замјени казне затвора цијенити личност осуђеног лица, однос према кривичном дјелу и спремност да се надокнади штета.

Ana Trišić Babić

Народна скупштина Републике Српске

