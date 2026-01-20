Logo
Маријана Ивељић

20.01.2026

19:09

100 милиона КМ за борце: Тражи се и бањско лијечење, пензија са 60 година

100 милиона KМ из републичког буџета за све категорије борачке популације, идентификациона картица. Између осталог, требало би да се нађе у измјенама Закона о борцима. Дефинисаће се и постојећа и увести нова права борцима. План је да се измјене усвоје по хитној процедури и по свему судећи у наредном мјесецу ће пред посланике.

"Врло добро знате да је буџет за ову годину у износу већем за преко 100 милиона у односу на прошлу годину. Основни разлог јесте рад на измјенама и допунама постојећег закона о правима борац и то ће на неки начин сигурно бити приоритет мој, а требао би бити и приоритет Владе да га што прије урадимо јер ће он да тако кажем усисати тих 100 милиона и подијелити их борачкој популацији", каже Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите.

Прецизно утврђивање основице за новчана примања, још један је од приоритета у измјенама закона о борцима, на шта се дуго чекало.

"Сада је дефинитивно овим приједлогом утврђено на који начин се дефинишу те основице и то је јако добро, тако да је та основица дефинисана у износу од 70% од просјечне мјесечне плате за одређене категорије и одређена права и 50% за друге категорије и друга права и одређена је за борачки додатак и новчану помоћ у једном процентуалном износу који је 0,288", каже Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина ВРС.

Повећање борачког додатка и ревизија учешћа у рату, неки су од захтјева требињске борачке организације.

"Добро је познато да вјерујте и сада има већи број бораца него што је учествовало у самом рату. Поднијели смо захтјев такође да сви борци са напуњених 60 година без обзира на то колико имају радног стажа буду пензионисани, да борци имају право и на бањско лијечење", каже Петар Вуковић, предсједник Скупштине Борачке организације Требиње.

Борци очекују и увођење накнаде за одликовања Републике Српске и да ресорно министарство код смрти борца највиших категорија обезбиједи новчана средства у виду помоћи породици. За Борачку организацију Републике Српске најзначајније је да се омогући додатно примање борцима старијим од 65 година који живе искључиво од борачког додатка.

