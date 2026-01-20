100 милиона КМ за борце: Тражи се и бањско лијечење, пензија са 60 година

Аутор:Маријана Ивељић
20.01.2026
19:09
Коментари:2
100 милиона KМ из републичког буџета за све категорије борачке популације, идентификациона картица. Између осталог, требало би да се нађе у измјенама Закона о борцима. Дефинисаће се и постојећа и увести нова права борцима. План је да се измјене усвоје по хитној процедури и по свему судећи у наредном мјесецу ће пред посланике.
"Врло добро знате да је буџет за ову годину у износу већем за преко 100 милиона у односу на прошлу годину. Основни разлог јесте рад на измјенама и допунама постојећег закона о правима борац и то ће на неки начин сигурно бити приоритет мој, а требао би бити и приоритет Владе да га што прије урадимо јер ће он да тако кажем усисати тих 100 милиона и подијелити их борачкој популацији", каже Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите.
Прецизно утврђивање основице за новчана примања, још један је од приоритета у измјенама закона о борцима, на шта се дуго чекало.
"Сада је дефинитивно овим приједлогом утврђено на који начин се дефинишу те основице и то је јако добро, тако да је та основица дефинисана у износу од 70% од просјечне мјесечне плате за одређене категорије и одређена права и 50% за друге категорије и друга права и одређена је за борачки додатак и новчану помоћ у једном процентуалном износу који је 0,288", каже Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина ВРС.
Повећање борачког додатка и ревизија учешћа у рату, неки су од захтјева требињске борачке организације.
"Добро је познато да вјерујте и сада има већи број бораца него што је учествовало у самом рату. Поднијели смо захтјев такође да сви борци са напуњених 60 година без обзира на то колико имају радног стажа буду пензионисани, да борци имају право и на бањско лијечење", каже Петар Вуковић, предсједник Скупштине Борачке организације Требиње.
Борци очекују и увођење накнаде за одликовања Републике Српске и да ресорно министарство код смрти борца највиших категорија обезбиједи новчана средства у виду помоћи породици. За Борачку организацију Републике Српске најзначајније је да се омогући додатно примање борцима старијим од 65 година који живе искључиво од борачког додатка.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
