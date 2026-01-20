Logo
Large banner

Кошарац: Спремни смо да предложимо увођење заштитних мјера

Извор:

СРНА

20.01.2026

14:00

Коментари:

0
Кошарац: Спремни смо да предложимо увођење заштитних мјера
Фото: АТВ

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изјавио је Срни да је министарство спремно и опредијељено да поступи по иницијативи надлежних министарстава Републике Српске и Федерације БиХ када је у питању увођење заштитних мјера на увоз одређених пољопривредних производа.

Он је нагласио да је Министарству достављен допис Удружења пољопривредних произвођача - мљекара Републике Српске, у којем се тражи хитна провјера увозних цијена млијечних прерађевина сира и скута, те предузимање адекватних мјера у складу са Законом о спољнотрговинској политици БиХ или других мјера прописаних важећим законима у БиХ.

"Министарство има искључиво координирајућу улогу у сектору пољопривреде која је у примарној уставној надлежности Републике Српске и ФБиХ, те је потребно да предметна иницијатива буде упућена од стране надлежног ентитетског министарства", навео је Кошарац.

У вези са захтјевом који се односи на контроле којима је подвргнута роба приликом увоза у БиХ, Министарство је обавијестило Удружење мљекара Републике Српске да гранична ветеринарска инспекција приликом контрола пошиљки на самом граничном прелазу обавља узорковање у складу са Планом службених контрола, а то су претраге које захтијевају микробиолошку исправност наведеног производа.

Поред тога, предмет анализа су и резидуум.

Машина за веш

Савјети

Само један састојак из кухиње враћа бијелом вешу сјај

"Све остале анализе, а које се тичу квалитета производа у смислу задовољавања састава производа у складу са произвођачком декларацијом спадају у надлежност ентитетских инспекцијских органа, а на првом мјесту то је инспекција за храну и ветеринарске инспекције ентитета, кантона, општина", наводе у Министарству.

Када је у питању захтјев у вези са предузимањем адекватних мјера у складу са Законом о спољнотрговинској политици БиХ или других мјера прописаних важећим законима у БиХ, у одговору је истакнуто да иницијативу за увођење заштитних мјера у складу са Законом о спољнотрговинској политици БиХ и уставној надлежности потребно је да упуте надлежна министарства из Републике Српске и ФБиХ.

Уколико се утврди да се роба увози у повећаним количинама, било у апсолутном или релативном износу у односу на домаћу производњу и под таквим условима под којима се наноси или пријети опасност наношења озбиљне штете домаћој производњи, Министарство спољне трговине и економских односа ће на приједлог надлежног ентитетског министарства одмах покренути претходни поступак по процедури.

У одговору наводе да је у овој процедури неопходно доказати постојање директне узрочне везе између прекомјерног увоза и штете домаћој производњи, односно доказати да је дампиншки или субвенционисани увоз нанио штету домаћој производњи, те утврдити постојање директне узрочне везе између таквог увоза и слабљења домаће производње.

У Министарству спољне трговине и економских односа истичу да стоје на располагању и спремни су да размотре сваку иницијативу упућену од надлежних министарстава Републике Српске и ФБиХ, а која има за циљ проналазак адекватног рјешења којим би се заштитила домаћа производња и хитно је упути на усвајање према Савјету министара.

Подијели:

Тагови:

Сташа Кошарац

poljoprivreda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Само један састојак из кухиње враћа бијелом вешу сјај

Савјети

Само један састојак из кухиње враћа бијелом вешу сјај

2 ч

0
Милена Радуловић, глумица

Сцена

Овако је Милена Радуловић говорила о Алексићу након одлагања суђења: ''То је највећи пораз..''

2 ч

0
Пси луталице упали на имање и усмртили пола стада оваца

Друштво

Пси луталице упали на имање и усмртили пола стада оваца

2 ч

0
Трамп објавио фотомонтажу, "забо" америчку заставу на тло Гренланда

Свијет

Трамп објавио фотомонтажу, "забо" америчку заставу на тло Гренланда

2 ч

0

Више из рубрике

Званичници Српске на слави митрополита бањалучког Јефрема

Република Српска

Званичници Српске на слави митрополита бањалучког Јефрема

3 ч

0
Додик честитао Јовањдан

Република Српска

Додик честитао Јовањдан

4 ч

0
Нуждић: У логору "Силос" човјечност свакодневно умирала

Република Српска

Нуждић: У логору "Силос" човјечност свакодневно умирала

5 ч

0
Тришић Бабић: Нова Влада предуприједиће сваки покушај из Сарајева да угрози Српску

Република Српска

Тришић Бабић: Нова Влада предуприједиће сваки покушај из Сарајева да угрози Српску

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

48

Нетфликс објавио нову понуду за Варнер Брос: 72 милијарде долара

15

42

НАСА објавила посебну вест за све: "Да ли сте међу њима?"

15

32

Прво оглашавање Александра Коса послије привођења

15

29

Иранци крећу у џихад?

15

27

Мајка која је бацила кћеркицу у Саву осуђена на 15 година затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner