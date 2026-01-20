Кошарац: Спремни смо да предложимо увођење заштитних мјера

Извор:
СРНА
20.01.2026
14:00
Коментари:0
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изјавио је Срни да је министарство спремно и опредијељено да поступи по иницијативи надлежних министарстава Републике Српске и Федерације БиХ када је у питању увођење заштитних мјера на увоз одређених пољопривредних производа.
Он је нагласио да је Министарству достављен допис Удружења пољопривредних произвођача - мљекара Републике Српске, у којем се тражи хитна провјера увозних цијена млијечних прерађевина сира и скута, те предузимање адекватних мјера у складу са Законом о спољнотрговинској политици БиХ или других мјера прописаних важећим законима у БиХ.
"Министарство има искључиво координирајућу улогу у сектору пољопривреде која је у примарној уставној надлежности Републике Српске и ФБиХ, те је потребно да предметна иницијатива буде упућена од стране надлежног ентитетског министарства", навео је Кошарац.
У вези са захтјевом који се односи на контроле којима је подвргнута роба приликом увоза у БиХ, Министарство је обавијестило Удружење мљекара Републике Српске да гранична ветеринарска инспекција приликом контрола пошиљки на самом граничном прелазу обавља узорковање у складу са Планом службених контрола, а то су претраге које захтијевају микробиолошку исправност наведеног производа.
Поред тога, предмет анализа су и резидуум.
Савјети
Само један састојак из кухиње враћа бијелом вешу сјај
"Све остале анализе, а које се тичу квалитета производа у смислу задовољавања састава производа у складу са произвођачком декларацијом спадају у надлежност ентитетских инспекцијских органа, а на првом мјесту то је инспекција за храну и ветеринарске инспекције ентитета, кантона, општина", наводе у Министарству.
Када је у питању захтјев у вези са предузимањем адекватних мјера у складу са Законом о спољнотрговинској политици БиХ или других мјера прописаних важећим законима у БиХ, у одговору је истакнуто да иницијативу за увођење заштитних мјера у складу са Законом о спољнотрговинској политици БиХ и уставној надлежности потребно је да упуте надлежна министарства из Републике Српске и ФБиХ.
Уколико се утврди да се роба увози у повећаним количинама, било у апсолутном или релативном износу у односу на домаћу производњу и под таквим условима под којима се наноси или пријети опасност наношења озбиљне штете домаћој производњи, Министарство спољне трговине и економских односа ће на приједлог надлежног ентитетског министарства одмах покренути претходни поступак по процедури.
У одговору наводе да је у овој процедури неопходно доказати постојање директне узрочне везе између прекомјерног увоза и штете домаћој производњи, односно доказати да је дампиншки или субвенционисани увоз нанио штету домаћој производњи, те утврдити постојање директне узрочне везе између таквог увоза и слабљења домаће производње.
У Министарству спољне трговине и економских односа истичу да стоје на располагању и спремни су да размотре сваку иницијативу упућену од надлежних министарстава Републике Српске и ФБиХ, а која има за циљ проналазак адекватног рјешења којим би се заштитила домаћа производња и хитно је упути на усвајање према Савјету министара.
Савјети
2 ч0
Сцена
2 ч0
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
18 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму