Трамп објавио фотомонтажу, "забо" америчку заставу на тло Гренланда

20.01.2026

13:30

Трамп објавио фотомонтажу, "забо" америчку заставу на тло Гренланда
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп нема намјеру да одустане од Гренланда, а на својим мрежама имао је серију објава, од којих је једна монтирана фотографија њега и његових сарадника како забадају заставу САД на територију Гренланда.

На својој мрежи Truth Social објавио је фотографију себе у друштву америчког потпредсједника Џеј Ди Венса и државног секретара Марка Рубија како забија заставу Америке на тло Гренланда. Поред је табла на којој пише "Гренланд - америчка територија од 2026".

Доналд Трамп

