Logo
Large banner

Чудо на Богојављење: Од призора на небу сви су остали у шоку

Извор:

Телеграф

20.01.2026

12:51

Коментари:

0
Појавио се крст на небу на Богојављење
Фото: oglasnatabla/Instagram/Screenshot

Богојављење је јуче обиљежено у Паризу, а гдје се такође, захваљујући српским људима који тамо живе, пливало за Часни крст. Све би протекло мирно да се у једном тренутку, како наводе на друштвеним мрежама, није појавило нешто необично на небу изнад Срба који су тамо овај дан обиљежавали - шара у облику крста.

Како се наводи на Инстаграм страници "огласнатабла", за вријеме пливања за Часни крст у Паризу, на језеру Етанг д Жонкеј, догодио се призор који је многе оставио без ријечи - крст се указао на небу.

Beba

Свијет

Хорор призор на граници: Мртво новорођенче пронађено у торби поред канте за смеће

"Међу окупљенима, поносно и достојанствено, на скутеру је барјак носио наш Ужичанин Александар Васиљевић Лима, један од носилаца организације и човјек који од самог почетка стоји иза идеје да се ова света традиција одржи и развија у Паризу.

Његов труд, истрајност и љубав према вјери и народу претворили су замисао у живу традицију која данас окупља Србе у дијаспори и шаље снажну поруку - гдје год да смо, вјера, коријени и идентитет иду са нама.

Париз је тог дана видио више од догађаја. Видео је јединство, вјеру и српско срце које куца далеко од отаџбине, али никада далеко од својих коријена", пише поменута Инстаграм страница.

Подијели:

Тагови:

Француска

Богојављење

Пливање за Часни крст

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова три знака чека 9 година благостања: Срећа је на њиховој страни

Занимљивости

Ова три знака чека 9 година благостања: Срећа је на њиховој страни

1 ч

0
Пингвини убрзавају сезону парења због загријавања Антарктика

Наука и технологија

Пингвини убрзавају сезону парења због загријавања Антарктика

1 ч

0
Званичници Српске на слави митрополита бањалучког Јефрема

Република Српска

Званичници Српске на слави митрополита бањалучког Јефрема

1 ч

0
Нова техника шминкања за ефекат пуних усана

Стил

Нова техника шминкања за ефекат пуних усана

1 ч

0

Више из рубрике

beba

Свијет

Хорор призор на граници: Мртво новорођенче пронађено у торби поред канте за смеће

55 мин

0
Песков: Прерано је говорити

Свијет

Песков: Прерано је говорити

1 ч

0
Šplanija plaža

Свијет

Тијело дјевојке окружено чопором пронађено на плажи

1 ч

0
Снијег у Камчатки

Свијет

Град под метрима снијега: Становници копају улазе у зграде, аутомобили потпуно затрпани

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

34

Пси луталице упали на имање и усмртили пола стада оваца

13

30

Трамп објавио фотомонтажу, забио америчку заставу на тло Гренланда

13

25

Бугарски предсједник поднио оставку на ту фукнцију

13

19

Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

13

16

Преминула пјевачица Бети Ђорђевић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner