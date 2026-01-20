Чудо на Богојављење: Од призора на небу сви су остали у шоку

Извор:
Телеграф
20.01.2026
12:51
Коментари:0
Богојављење је јуче обиљежено у Паризу, а гдје се такође, захваљујући српским људима који тамо живе, пливало за Часни крст. Све би протекло мирно да се у једном тренутку, како наводе на друштвеним мрежама, није појавило нешто необично на небу изнад Срба који су тамо овај дан обиљежавали - шара у облику крста.
Како се наводи на Инстаграм страници "огласнатабла", за вријеме пливања за Часни крст у Паризу, на језеру Етанг д Жонкеј, догодио се призор који је многе оставио без ријечи - крст се указао на небу.
Свијет
Хорор призор на граници: Мртво новорођенче пронађено у торби поред канте за смеће
"Међу окупљенима, поносно и достојанствено, на скутеру је барјак носио наш Ужичанин Александар Васиљевић Лима, један од носилаца организације и човјек који од самог почетка стоји иза идеје да се ова света традиција одржи и развија у Паризу.
Његов труд, истрајност и љубав према вјери и народу претворили су замисао у живу традицију која данас окупља Србе у дијаспори и шаље снажну поруку - гдје год да смо, вјера, коријени и идентитет иду са нама.
Париз је тог дана видио више од догађаја. Видео је јединство, вјеру и српско срце које куца далеко од отаџбине, али никада далеко од својих коријена", пише поменута Инстаграм страница.
Занимљивости
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Стил
1 ч0
Свијет
55 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму