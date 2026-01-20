Logo
Large banner

Нова техника шминкања за ефекат пуних усана

Извор:

Стил Курир

20.01.2026

12:14

Коментари:

0
Нова техника шминкања за ефекат пуних усана
Фото: Pixabay

Када је шминка у питању, акценат је ове године на уснама. Мејкап стручњаци кажу да је ово савршен спој елеганције и лежерности, а осим тога дјелује веома шик.

Са овом техником шминкања добићете ефекат пунијих усана. Она не захтјева прецизност, кармин се у овом случају наноси јагодицама, техником тапкања.

илу-новац-27102025

Друштво

Скупље добровољно пензијско осигурање

Експерти за љепоту кажу да је актуелни тренд везан за усне прво примјећен на париским улицама. Према новом "законику", савршено дефинисане контуре и оштре ивице које исцртавамо оловкама су – ствар прошлости. Сада су линије мекше, готово и да не постоје. Као да сте заборавили да поправите кармин.

Полако, али сигурно овакав начим шминкања усана постаје апсолутни хит. На вама је само да изаберете омиљену нијансу. Када је боја у питању, ове године можете како год желите. Све нијансе долазе у обзир, али експерти наглашавају да ова техника најбоље изгледа уколико изаберете неку црвенкасту ноту.

Подијели:

Тагови:

šminkanje

usne

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојчицу покосио аутом током великог одмора

Хроника

Дјевојчицу покосио аутом током великог одмора

1 ч

1
Полиција аутомобил

Хроника

У претресу пронађен килограм дроге, ухапшена једна особа

1 ч

0
Песков: Прерано је говорити

Свијет

Песков: Прерано је говорити

1 ч

0
Како заштитити оштећене и испуцале усне током зиме?

Савјети

Како заштитити оштећене и испуцале усне током зиме?

1 ч

0

Више из рубрике

Фармерке

Стил

Фармерке у овој боји су нови класик сезоне

1 д

0
У 2026. години све жене ће жељети овакве нокте

Стил

У 2026. години све жене ће жељети овакве нокте

3 д

0
Ево како лицу вратите свјежину након празника и ријешите се подочњака

Стил

Ево како лицу вратите свјежину након празника и ријешите се подочњака

5 д

0
Трик шминкера који брише умор са лица: Потребан вам је само један производ

Стил

Трик шминкера који брише умор са лица: Потребан вам је само један производ

2 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

31

Трамп објавио фотомонтажу, забио америчку заставу на тло Гренланда

13

25

Бугарски предсједник поднио оставку на ту фукнцију

13

19

Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

13

16

Преминула пјевачица Бети Ђорђевић

13

05

Мајка која је кћеркицу (3) бацила у ледену Саву добила 15 година затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner