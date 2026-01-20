Нова техника шминкања за ефекат пуних усана

Извор:
Када је шминка у питању, акценат је ове године на уснама. Мејкап стручњаци кажу да је ово савршен спој елеганције и лежерности, а осим тога дјелује веома шик.
Са овом техником шминкања добићете ефекат пунијих усана. Она не захтјева прецизност, кармин се у овом случају наноси јагодицама, техником тапкања.
Експерти за љепоту кажу да је актуелни тренд везан за усне прво примјећен на париским улицама. Према новом "законику", савршено дефинисане контуре и оштре ивице које исцртавамо оловкама су – ствар прошлости. Сада су линије мекше, готово и да не постоје. Као да сте заборавили да поправите кармин.
Полако, али сигурно овакав начим шминкања усана постаје апсолутни хит. На вама је само да изаберете омиљену нијансу. Када је боја у питању, ове године можете како год желите. Све нијансе долазе у обзир, али експерти наглашавају да ова техника најбоље изгледа уколико изаберете неку црвенкасту ноту.
