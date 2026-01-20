Дјевојчицу покосио аутом током великог одмора

Према првим информацијама, до несреће је дошло када је дјевојчица, ученица оближње школе, покушала да претрчи коловоз. У том тренутку на њу је налетјело путничко возило. Како сазнајемо, инцидент се догодио за вријеме великог одмора, када је у околини школе био присутан већи број дјеце.

Стање повријеђене дјевојчице

На лице мјеста је убрзо стигла екипа Хитне помоћи која је пружила прву помоћ повријеђеном дјетету.

Хроника У претресу пронађен килограм дроге, ухапшена једна особа

"Дјевојчица је задобила повреде тијела, али је била комуникативна. У свјесном стању је превезена у Универзитетску дечју клинику у Тиршовој ради детаљне дијагностике. Према незваничним информацијама, дијете је ван животне опасности", каже наш извор.

Апел возачима и родитељима

Полиција је на терену објавила увиђај како би се утврдиле тачне околности и брзина којом се возило кретало. Станари ове улице годинама упозоравају на опасност у зонама школа, нарочито током одмора када дјеца често неопрезно излазе на улицу.

Брзина у зонама школа ограничена је на 30 километара на сат, а родитељи и наставници се позивају да додатно скрену пажњу деци на важност коришћења пешачких прелаза, чак и када су у журби током кратких пауза од наставе, преноси Телеграф.