Logo
Large banner

Малољетник страдао у тешкој несрећи: Возио без возачке дозволе

Извор:

боснаинфо.ба

20.01.2026

11:44

Коментари:

0
Малољетник страдао у тешкој несрећи: Возио без возачке дозволе
Фото: АТВ

У саобраћајној несрећи код Грачанице јуче је погинуо 17-годишњак управљајући возилом без возачке дозволе.

Како је речено из Управе полиције МУП-а ТК, јуче око 12:00 сати, на локалном путу, у насељу Булаковац, град Грачаница, догодила се саобраћајна несрећа, односно, слијетање са пута у којој је учествовало путничко моторно возило “Ренуалт” којим је управљао седамнаестогодишњак настањен на подручју Грачанице.

Španija plaža

Свијет

Тијело дјевојке окружено чопором пронађено на плажи

У наведеној саобраћајној несрећи смртно је страдао седамнаестогодишњи возач чију смрт је констатовао дежурни љекар Дома здравља Грачаница, док је малољетни шеснаестогодишњи сувозач задобио лаке тјелесне повреде констатоване од стране љекара ЈЗУ УКЦ Тузла.

О догађају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона. Потребне радње предузели су полицијски службеници ПС Грачаница и ОКП ПУ Грачаница, преноси Боснаинфо.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Gračanica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Šplanija plaža

Свијет

Тијело дјевојке окружено чопором пронађено на плажи

1 ч

0
Ступиле на снагу промјене у јавном превозу у Бањалуци

Бања Лука

Ступиле на снагу промјене у јавном превозу у Бањалуци

2 ч

0
Снијег у Камчатки

Свијет

Град под метрима снијега: Становници копају улазе у зграде, аутомобили потпуно затрпани

2 ч

0
Грађани примили писма: Заплијенићемо вам имовину, спрема се рат!

Свијет

Грађани примили писма: Заплијенићемо вам имовину, спрема се рат!

2 ч

0

Више из рубрике

Заплијењена роба

Хроника

УИО заплијенила робу вриједну 102.000 КМ

2 ч

0
Трагедија у Српској на Богојављење: Мерцедесом усмртио жену

Хроника

Трагедија у Српској на Богојављење: Мерцедесом усмртио жену

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Тешко повријеђен пјешак из Зворника

3 ч

0
Избио пожар на кући у Мркоњић Граду

Хроника

Избио пожар на кући у Мркоњић Граду

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

31

Трамп објавио фотомонтажу, забио америчку заставу на тло Гренланда

13

25

Бугарски предсједник поднио оставку на ту фукнцију

13

19

Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

13

16

Преминула пјевачица Бети Ђорђевић

13

05

Мајка која је кћеркицу (3) бацила у ледену Саву добила 15 година затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner