Малољетник страдао у тешкој несрећи: Возио без возачке дозволе

У саобраћајној несрећи код Грачанице јуче је погинуо 17-годишњак управљајући возилом без возачке дозволе.
Како је речено из Управе полиције МУП-а ТК, јуче око 12:00 сати, на локалном путу, у насељу Булаковац, град Грачаница, догодила се саобраћајна несрећа, односно, слијетање са пута у којој је учествовало путничко моторно возило “Ренуалт” којим је управљао седамнаестогодишњак настањен на подручју Грачанице.
У наведеној саобраћајној несрећи смртно је страдао седамнаестогодишњи возач чију смрт је констатовао дежурни љекар Дома здравља Грачаница, док је малољетни шеснаестогодишњи сувозач задобио лаке тјелесне повреде констатоване од стране љекара ЈЗУ УКЦ Тузла.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона. Потребне радње предузели су полицијски службеници ПС Грачаница и ОКП ПУ Грачаница, преноси Боснаинфо.
