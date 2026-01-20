Logo
Тешко повријеђен пјешак из Зворника

20.01.2026

10:08

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Пјешак из Зворника чији су иницијали Љ.М. тешко је повријеђен када га је у Шепку, на магистралном путу Зворник-Бијељина, ударило возило "фолксваген", саопштено је из зворничке Полицијске управе.

"Фолксвагеном" је управљало лице из Сремске Митровице чији су иницијали С.Б, а повријеђени пјешак превезен је у зворничку Болницу, гд‌је су му констатоване тешке тјелесне повреде.

Vatrogasci

Хроника

Избио пожар на кући у Мркоњић Граду

Припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник су извршили увиђај ове саобраћајне незгоде.

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је наредио достављање извјештаја о почињеном кривичном д‌јелу угрожавање јавног саобраћаја.

