Тешко повријеђен пјешак из Зворника

Пјешак из Зворника чији су иницијали Љ.М. тешко је повријеђен када га је у Шепку, на магистралном путу Зворник-Бијељина, ударило возило "фолксваген", саопштено је из зворничке Полицијске управе.
"Фолксвагеном" је управљало лице из Сремске Митровице чији су иницијали С.Б, а повријеђени пјешак превезен је у зворничку Болницу, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде.
Припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник су извршили увиђај ове саобраћајне незгоде.
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је наредио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја.
