Logo
Large banner

Грађани примили писма: Заплијенићемо вам имовину, спрема се рат!

Извор:

Б92

20.01.2026

11:23

Коментари:

0
Грађани примили писма: Заплијенићемо вам имовину, спрема се рат!
Фото: pexels/Somchai Kongkamsri

Норвешке власти послале су на хиљаде писама грађанима у којима их упозоравају да би војска, у случају рата с Русијом, могла да затражи и заплијени њихову приватну имовину, укључујући домове и возила, пише британски "Телеграф".

План обухвата одузимање возила, пловила, машина и некретнина.

Дјевојчица

Занимљивости

Овако су се Српкиње звале у 15. вијеку: Само 2 имена су опстала и данас

У понедјељак је издато око 13.500 такозваних "припремних реквизиција" с роком важења од годину дана.

"Реквизиције су намијењене осигуравању да у ратној ситуацији оружане снаге имају приступ ресурсима потребним за одбрану земље", стоји у саопштењу норвешке војске.

За већину људи који су примили та писма она и нису изненађење јер се у двије трећине случајева ради о обновљеним обавјештењима о реквизицији, издатим претходних година.

Најозбиљнија ситуација од Другог свјетског рата

Андерс Јернберг, званичник војне логистичке организације, истакао је да је важност приправности драстично порасла.

"Норвешка се налази у најозбиљнијој безбједносно-политичкој ситуацији од Другог свјетског рата. Наше друштво мора да буде спремно за безбједносно-политичке кризе и, у најгорем случају, рат... Предузимамо велико јачање војне и цивилне спремности", додао је Јернберг.

илу-вода-чаша-09112025

Здравље

Колико воде дневно бисте требали пити у складу са годинама?

Норвешка има кључну улогу у НАТО-овом надзору арктичког региона, гдје је отапање леда створило трку за осигуравањем нових поморских путева и сировина.

Такође, ова скандинавска земља на далеком сјеверу дијели поморску и копнену границу с Русијом, која заједно с Кином настоји да прошири своје присуство на Арктику.

Русија обнавља старе совјетске војне базе у региону и повећава залихе нуклеарног оружја на полуострву Кола.

Напетости око Гренланда

Обавјештење о реквизицији издата су у јеку дипломатске кризе између Сједињених Држава и Европе око планова америчког предсједника Доналда Трампа да припоји Гренланд Америци.

Храна-оброк-тијесто

Савјети

Након оброка никако не треба да легнете, умјесто тога урадите ове ствари

Трамп је као главни аргумент за анексију Гренланда, који је аутономна данска прекоморска територија и самим тим дио НАТО савеза, навео безбједносне разлоге на Арктику.

Такође је запријетио и војном акцијом за преузимање острва, што је корак који би вјероватно уништио западни савез у вријеме растућег ризика од сукоба с Русијом.

У понедјељак је откривено да Трамп жели да преузме Гренланд јер је љут на Норвешку што му прошле године није додијељена Нобелова награда за мир.

Подијели:

Тагови:

Norveška

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик честитао Јовањдан

Република Српска

Додик честитао Јовањдан

2 ч

0
Нуждић: У логору "Силос" човјечност свакодневно умирала

Република Српска

Нуждић: У логору "Силос" човјечност свакодневно умирала

2 ч

0
Удаје се Маја Николић: Пјевачица стаје на луди камен трећи пут

Сцена

Удаје се Маја Николић: Пјевачица стаје на луди камен трећи пут

2 ч

0
Зашто Gmail тражи ваш број телефона? Ево шта да радите ако наиђете на проблеме

Наука и технологија

Зашто Gmail тражи ваш број телефона? Ево шта да радите ако наиђете на проблеме

2 ч

0

Више из рубрике

Двије бебе преминуле, 27 дјеце на кућном лијечењу након инцидента у вртићу

Свијет

Двије бебе преминуле, 27 дјеце на кућном лијечењу након инцидента у вртићу

2 ч

0
Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

Свијет

Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

3 ч

0
Јак земљотрес погодио Грчку

Свијет

Јак земљотрес погодио Грчку

3 ч

0
Лавров: У току је игра „ко је јачи - тај је у праву“

Свијет

Лавров: У току је игра „ко је јачи - тај је у праву“

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

34

Пси луталице упали на имање и усмртили пола стада оваца

13

30

Трамп објавио фотомонтажу, забио америчку заставу на тло Гренланда

13

25

Бугарски предсједник поднио оставку на ту фукнцију

13

19

Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

13

16

Преминула пјевачица Бети Ђорђевић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner