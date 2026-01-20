Грађани примили писма: Заплијенићемо вам имовину, спрема се рат!

Извор:
Норвешке власти послале су на хиљаде писама грађанима у којима их упозоравају да би војска, у случају рата с Русијом, могла да затражи и заплијени њихову приватну имовину, укључујући домове и возила, пише британски "Телеграф".
План обухвата одузимање возила, пловила, машина и некретнина.
У понедјељак је издато око 13.500 такозваних "припремних реквизиција" с роком важења од годину дана.
"Реквизиције су намијењене осигуравању да у ратној ситуацији оружане снаге имају приступ ресурсима потребним за одбрану земље", стоји у саопштењу норвешке војске.
За већину људи који су примили та писма она и нису изненађење јер се у двије трећине случајева ради о обновљеним обавјештењима о реквизицији, издатим претходних година.
Андерс Јернберг, званичник војне логистичке организације, истакао је да је важност приправности драстично порасла.
"Норвешка се налази у најозбиљнијој безбједносно-политичкој ситуацији од Другог свјетског рата. Наше друштво мора да буде спремно за безбједносно-политичке кризе и, у најгорем случају, рат... Предузимамо велико јачање војне и цивилне спремности", додао је Јернберг.
Норвешка има кључну улогу у НАТО-овом надзору арктичког региона, гдје је отапање леда створило трку за осигуравањем нових поморских путева и сировина.
Такође, ова скандинавска земља на далеком сјеверу дијели поморску и копнену границу с Русијом, која заједно с Кином настоји да прошири своје присуство на Арктику.
Русија обнавља старе совјетске војне базе у региону и повећава залихе нуклеарног оружја на полуострву Кола.
Обавјештење о реквизицији издата су у јеку дипломатске кризе између Сједињених Држава и Европе око планова америчког предсједника Доналда Трампа да припоји Гренланд Америци.
Трамп је као главни аргумент за анексију Гренланда, који је аутономна данска прекоморска територија и самим тим дио НАТО савеза, навео безбједносне разлоге на Арктику.
Такође је запријетио и војном акцијом за преузимање острва, што је корак који би вјероватно уништио западни савез у вријеме растућег ризика од сукоба с Русијом.
У понедјељак је откривено да Трамп жели да преузме Гренланд јер је љут на Норвешку што му прошле године није додијељена Нобелова награда за мир.
