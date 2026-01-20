Овако су се Српкиње звале у 15. вијеку: Само 2 имена су опстала и данас

Извор:
Ало
20.01.2026
11:19
Коментари:0
Када се спомену стара српска имена, већина људи помисли на она која су носиле наше баке, понекад и прабаке. Ако бисмо покушали да одредимо временски период у ком су настала, ријетко ко би отишао даље од краја 19. вијека.
Ипак, списак који се недавно појавио на интернету показује да су нека српска женска имена настала много раније још у средњем вијеку, у вријеме српских држава које данас постоје само у историјским списима.
Језик, као и народ који га говори, живи и мијења се. Неке ријечи и имена преживљавају вијековима, друга временом нестају, а трећа бивају потпуно заборављена. Управо таква је судбина многих женских имена која су се користила прије више од шест вијекова, а данас звуче готово нестварно.
Према историјским изворима, ова имена носиле су жене у вријеме Војводства Светог Саве, касно средњовијековне српске државе, пише АЛо.
Иако већина ових имена данас звучи архаично и ријетко, занимљиво је да су Јелена и Петра опстале до данашњих дана готово без икаквих промјена, иако су старе више од шест вијекова. Имена попут Драга и Љуба још увијек постоје, али се срећу веома ријетко и углавном код старијих генерација.
Најновије
Најчитаније
13
31
13
25
13
19
13
16
13
05
Тренутно на програму