Минић са амбасадорком Грчке у БиХ: Разговарано о јачању сарадње

Извор:
АТВ
02.03.2026
13:38
Република Српска и Грчка имају простора да прошире сарадњу у многим областима, закључено је данас на састанку предсједника Владе Републике Српске Саве Минића и амбасадорке Грчке у БиХ Ијоане Ефтимијаду.
Саговорници су констатовали да су Република Српска и Грчка увијек његовали добре односе, али и да постоје могућности за додатно јачање веза, прије свега у области економије.
Премијер Минић је истакао да је Влада Републике Српске заинтересована за разговоре о заједничким пројектима.
Захвалио се грчкој амбасадорки у БиХ за сву помоћ и подршку коју је кроз историју давала њена држава и поручио да Република Српска гледа Грчку као братску земљу.
Амбасадорка Ефтимијаду се захвалила на пријему, те је истакла спремност Грчке за унапређење постојеће сарадње.
Посебно је изразила задовољство поводом рада Центра за хеленска истраживања на Филозофском факултет у Бањалуци, гдје ће се учити грчки језик, што је значајно за оснаживање културних веза два народа.
На састанку је разговарано и о политичкој ситуацију у Републици Српској и БиХ.
