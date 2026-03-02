Logo
Минић са амбасадорком Грчке у БиХ: Разговарано о јачању сарадње

АТВ

Саво Минић са амбасадором Грчке у БиХ Јоаном Ефтимијаду
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Република Српска и Грчка имају простора да прошире сарадњу у многим областима, закључено је данас на састанку предсједника Владе Републике Српске Саве Минића и амбасадорке Грчке у БиХ Ијоане Ефтимијаду.

Саговорници су констатовали да су Република Српска и Грчка увијек његовали добре односе, али и да постоје могућности за додатно јачање веза, прије свега у области економије.

Премијер Минић је истакао да је Влада Републике Српске заинтересована за разговоре о заједничким пројектима.

Захвалио се грчкој амбасадорки у БиХ за сву помоћ и подршку коју је кроз историју давала њена држава и поручио да Република Српска гледа Грчку као братску земљу.

Хроника

Преминуо мушкарац повријеђен у експлозији у БиХ

Амбасадорка Ефтимијаду се захвалила на пријему, те је истакла спремност Грчке за унапређење постојеће сарадње.

Посебно је изразила задовољство поводом рада Центра за хеленска истраживања на Филозофском факултет у Бањалуци, гдје ће се учити грчки језик, што је значајно за оснаживање културних веза два народа.

На састанку је разговарано и о политичкој ситуацију у Републици Српској и БиХ.

