Песков: Прерано је говорити

20.01.2026

11:48

Фото: Танјуг/АП

Русија још не зна све детаље иницијативе Одбора за мир за Газу и нада се да ће добити одговоре на питања у контакту са Американцима, изјавио је данас Дмитриј Песков, портпарол предсједника Русије Владимира Путина.

"Прерано је рећи", рекао је Песков, одговарајући на питање да ли ће де факто Савезна држава Русије и Бјелорусије (конфедерални ентитет основан 1996. године) бити заступљена у Одбору за мир за Газу, с обзиром на то да су и Москва и Минск добили позив од Сједињених Америчких Држава да се придруже Одбору, преноси ТАСС.

Песков је, такође, напоменуо да Кремљ још не зна да ли ће се Одбор за мир тицати само Појаса Газе.

Он је раније казао да је предсједник Русије Владимир Путин добио позив да се придружи Одбору за мир за Газу и да се та могућност испитује.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: У току је игра „ко је јачи - тај је у праву“

Одбор, замишљен као тијело под Трамповим вођством за надзор обнове Газе, би се прво бавио сукобом у Гази, уз план да се касније прошири на друге конфликте.

Чланство у одбору, како сазнаје Ројтрес, траје три године од ступања статута на снагу и може бити продужено одлуком америчког предсједника, а ограничење на три године не важи за државе које у првој години уплате више од милијарду долара.

Проблем представљају одредбе повеље које дају Трампу коначну одлучујућу моћ и мјесто доживотног предсједника, што изазива питања, између осталог и о томе гдје би ишла уплата за чланство, преноси Блумберг.

Дмитриј Песков

