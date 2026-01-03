Logo
Large banner

Трик шминкера који брише умор са лица: Потребан вам је само један производ

Извор:

Стил Курир

03.01.2026

13:18

Коментари:

0
Трик шминкера који брише умор са лица: Потребан вам је само један производ

Како би лице изгледало одморно, свјеже и блиставо прво помаже добра њега коже, а затим и пажљиво одабрани производи за шминкање који наглашавају оно најбоље и прикривају трагове умора.

Међу њима се посебно издваја "нуде" оловка за очи, која, када се нанесе на доњи капак, заиста прави видљиву разлику.

Николас Мандуро

Свијет

Прва фотографија заробљеног Николаса Мадура

Како се користи "нуде" оловка за очи?

Иако се у посљедње вријеме поново враћа "тигхтлининг" техника са црном оловком, "нуде" нијанса има потпуно другачији ефекат. Она визуелно отвара очи, освјетљава поглед и даје лицу здрав, одморан изглед, чак и када сте неиспавани.

Због своје свијетле боје, "нуде" оловка на доњем капку смањује видљиве трагове умора и чини да очи изгледају веће и будније. Неки је наносе дуж цијеле линије доњег капка, док други стављају само на средину ока – ефекат је готово исти.

Томи ли Џоунс

Сцена

Прво оглашавање Тома Лија Џоунса након што му је умрла кћерка

Врло једноставно и веома брзо изгледаћете као да сте имали бјути слип од 8 сати.

Подијели:

Тагови:

šminkanje

ljepota

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гајанин: Српска је светиња коју морамо додатно унапређивати

Република Српска

Гајанин: Српска је светиња коју морамо додатно унапређивати

2 ч

0
Ко је Николас Мадуро?

Свијет

Ко је Николас Мадуро?

2 ч

2
Идентификоване прве жртве несреће у Швајцарској: Најмлађа има само 16 година

Свијет

Идентификоване прве жртве несреће у Швајцарској: Најмлађа има само 16 година

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Огласила се Русија о нападу на Венецуелу

2 ч

3

Више из рубрике

Повратак у осамдесете: Ове јакне су поново у моди

Стил

Повратак у осамдесете: Ове јакне су поново у моди

1 седм

0
Хаљина Меланије Трамп има занимљив детаљ: Повезују га с Југославијом

Стил

Хаљина Меланије Трамп има занимљив детаљ: Повезују га с Југославијом

1 седм

0
Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер

Стил

Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер

1 седм

0
Ево какве обрве ће бити у тренду наредне године

Стил

Ево какве обрве ће бити у тренду наредне године

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

15

03

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

14

48

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

14

46

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

14

42

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner