Трик шминкера који брише умор са лица: Потребан вам је само један производ

Како би лице изгледало одморно, свјеже и блиставо прво помаже добра њега коже, а затим и пажљиво одабрани производи за шминкање који наглашавају оно најбоље и прикривају трагове умора.
Међу њима се посебно издваја "нуде" оловка за очи, која, када се нанесе на доњи капак, заиста прави видљиву разлику.
Иако се у посљедње вријеме поново враћа "тигхтлининг" техника са црном оловком, "нуде" нијанса има потпуно другачији ефекат. Она визуелно отвара очи, освјетљава поглед и даје лицу здрав, одморан изглед, чак и када сте неиспавани.
Због своје свијетле боје, "нуде" оловка на доњем капку смањује видљиве трагове умора и чини да очи изгледају веће и будније. Неки је наносе дуж цијеле линије доњег капка, док други стављају само на средину ока – ефекат је готово исти.
Врло једноставно и веома брзо изгледаћете као да сте имали бјути слип од 8 сати.
