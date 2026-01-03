Гајанин: Српска је светиња коју морамо додатно унапређивати

Извор:
СРНА
03.01.2026
12:56
Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин изјавио је за Срну да је Република Српска светиња коју је потребно додатно унапређивати, те нагласио да је за академску заједницу која је дала огроман допринос њеном стварању, 9. јануар има огроман значај.
- Наставници, сарадници, руководство и студенти дали су огроман допринос у стварању, одбрани и развоју Републике Српске. На најзначајнијим позицијама у Републици Српској и сада су бивши студенти универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву - рекао је Гајанин.
Он је нагласио да ће академска заједница инсистирати на очувању свих надлежности којима располаже Република Српска и да ће дати свој допринос њеном јачању у свим областима.
- То радимо у континуитету обављајући послове за које смо задужени. Из дана у дан постижемо боље резултате. Наши студенти постижу добре резултате на међународним такмичењима, наши наставници и сарадници такође. То је начин да унапређујемо и штитимо нашу Републику Српску - истакао је Гајанин.
Република Српска настала је 9. јануара 1992. године у Сарајеву као Република српског народа у БиХ одлуком тадашње Скупштине српског народа у БиХ.
