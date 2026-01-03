Logo
Large banner

Гајанин: Српска је светиња коју морамо додатно унапређивати

Извор:

СРНА

03.01.2026

12:56

Коментари:

0
Гајанин: Српска је светиња коју морамо додатно унапређивати
Фото: ATV

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин изјавио је за Срну да је Република Српска светиња коју је потребно додатно унапређивати, те нагласио да је за академску заједницу која је дала огроман допринос њеном стварању, 9. јануар има огроман значај.

- Наставници, сарадници, руководство и студенти дали су огроман допринос у стварању, одбрани и развоју Републике Српске. На најзначајнијим позицијама у Републици Српској и сада су бивши студенти универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву - рекао је Гајанин.

Швајцарска дан жалости

Свијет

Идентификоване прве жртве несреће у Швајцарској: Најмлађа има само 16 година

Он је нагласио да ће академска заједница инсистирати на очувању свих надлежности којима располаже Република Српска и да ће дати свој допринос њеном јачању у свим областима.

- То радимо у континуитету обављајући послове за које смо задужени. Из дана у дан постижемо боље резултате. Наши студенти постижу добре резултате на међународним такмичењима, наши наставници и сарадници такође. То је начин да унапређујемо и штитимо нашу Републику Српску - истакао је Гајанин.

Николас Мадуро

Свијет

Ко је Николас Мадуро?

Република Српска настала је 9. јануара 1992. године у Сарајеву као Република српског народа у БиХ одлуком тадашње Скупштине српског народа у БиХ.

Подијели:

Таг:

Радослав Гајанин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Огласила се Русија о нападу на Венецуелу

2 ч

3
Вртоглаве цифре: Ово су новогодишњи хонорари естрадних звијезда

Сцена

Вртоглаве цифре: Ово су новогодишњи хонорари естрадних звијезда

2 ч

0
Стругање леда

Савјети

Како правилно користити стругач за лед: Многи то раде погрешно

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Три знака хороскопа су на удару карме: Стиже наплата за све што су радили

3 ч

0

Више из рубрике

Ковачевић: Сви смо окупљени око Српске

Република Српска

Ковачевић: Сви смо окупљени око Српске

3 ч

0
Ћосић: Парк природе "Требевић" основан с циљем заштите, развоја и управљања природним ресурсима

Република Српска

Ћосић: Парк природе "Требевић" основан с циљем заштите, развоја и управљања природним ресурсима

4 ч

0
Мазалица: Симбол отпора затирању права српског народа у БиХ

Република Српска

Мазалица: Симбол отпора затирању права српског народа у БиХ

4 ч

0
Випотник: Проблем загађења ваздуха рјешавати системски

Република Српска

Випотник: Проблем загађења ваздуха рјешавати системски

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

15

03

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

14

48

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

14

46

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

14

42

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner