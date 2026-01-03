Ко је Николас Мадуро?

03.01.2026
12:50
Коментари:2
Након потврде да је Николас Мадуро заробљен и измјештен из Венецуеле, доносимо преглед биографије и политичког пута ауторитарног предсједника ове земље.
Мадуро је на челу Венецуеле од 2013. године. Власт је преузео након смрти свог ментора, Уга Чавеза, популистичког љевичарског предсједника.
Свој радни вијек Мадуро је започео као возач аутобуса, након чега је постао синдикални вођа, а потом је служио као Чавезов министар спољних послова и потпредсједник државе.
Мадуро никада није успио да достигне популарност коју је уживао харизматични Чавез. Под његовом влашћу, економија Венецуеле доживјела је колапс након година лошег економског управљања, укључујући контролу цијена и државну помоћ која је исцрпила фондове зависне од нафте.
Економска криза: Када су цијене нафте пале 2010-их, увоз хране и лијекова постао је недостижан.
Хиперинфлација: Неконтролисано штампање новца обезвриједило је домаћу валуту.
Репресија: На незадовољство народа и масовне протесте, Мадуро је одговорио бруталним акцијама гушења. Оптужен је и за намјештање избора 2018. и 2024. године.
Свијет
Огласила се Русија о нападу на Венецуелу
Егзодус: Више од четвртине становништва – око 8 милиона људи – напустило је земљу.
Идеологија "Боливарске револуције" коју су заступали Чавез и Мадуро оштро одбацује амерички капитализам и хегемонију, називајући САД империјалистичком силом.
С друге стране, САД критикују политичку репресију у Венецуели и оспоравају Мадуров легитимитет због оптужби за изборне манипулације. Вашингтон је признао опозиционе кандидате као легитимне изабране предсједнике.
Америчка влада већ дуго оптужује Венецуелу за несарадњу у борби против дрога и толерисање криминалних група.
Амерички предсједник Доналд Трамп директно је кривио Мадура за прилив венецуеланских имиграната у САД и оптуживао га за крађу америчке нафте (кроз процес национализације индустрије). Трамп је тврдио да је Мадуро и сам вођа картела, што је он упорно негирао.
Најновије
Најчитаније
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Тренутно на програму