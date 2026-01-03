Logo
Ко је Николас Мадуро?

03.01.2026

12:50

Коментари:

2
Фото: Tanjug/AP Photo/Cristian Hernandez

Након потврде да је Николас Мадуро заробљен и измјештен из Венецуеле, доносимо преглед биографије и политичког пута ауторитарног предсједника ове земље.

Кратка биографија

Мадуро је на челу Венецуеле од 2013. године. Власт је преузео након смрти свог ментора, Уга Чавеза, популистичког љевичарског предсједника.

Свој радни вијек Мадуро је започео као возач аутобуса, након чега је постао синдикални вођа, а потом је служио као Чавезов министар спољних послова и потпредсједник државе.

Зашто је постао непопуларан?

Мадуро никада није успио да достигне популарност коју је уживао харизматични Чавез. Под његовом влашћу, економија Венецуеле доживјела је колапс након година лошег економског управљања, укључујући контролу цијена и државну помоћ која је исцрпила фондове зависне од нафте.

Кључни фактори пада стандарда су:

Економска криза: Када су цијене нафте пале 2010-их, увоз хране и лијекова постао је недостижан.

Хиперинфлација: Неконтролисано штампање новца обезвриједило је домаћу валуту.

Репресија: На незадовољство народа и масовне протесте, Мадуро је одговорио бруталним акцијама гушења. Оптужен је и за намјештање избора 2018. и 2024. године.

Moskva Kremlj

Свијет

Огласила се Русија о нападу на Венецуелу

Егзодус: Више од четвртине становништва – око 8 милиона људи – напустило је земљу.

Сукоб са Сједињеним Америчким Државама

Идеологија "Боливарске револуције" коју су заступали Чавез и Мадуро оштро одбацује амерички капитализам и хегемонију, називајући САД империјалистичком силом.

С друге стране, САД критикују политичку репресију у Венецуели и оспоравају Мадуров легитимитет због оптужби за изборне манипулације. Вашингтон је признао опозиционе кандидате као легитимне изабране предсједнике.

Додатне тензије са Трамповом администрацијом:

Америчка влада већ дуго оптужује Венецуелу за несарадњу у борби против дрога и толерисање криминалних група.

Амерички предсједник Доналд Трамп директно је кривио Мадура за прилив венецуеланских имиграната у САД и оптуживао га за крађу америчке нафте (кроз процес национализације индустрије). Трамп је тврдио да је Мадуро и сам вођа картела, што је он упорно негирао.

Nikolas Maduro

Venecuela

Коментари (2)
