Хаљина Меланије Трамп има занимљив детаљ: Повезују га с Југославијом

Прва дама и предсједник Сједињених Америчких Држава, Меланија Трамп и Доналд Трамп, ових дана су у центру пажње, а у све свјетске медије доспјели су поново када су на Бадње вече традиционално одговарали на телефонске позиве за Божић.
Фокус је био на комуникацији са дјецом и војним особљем, а сједили су заједно испред раскошно окићене јелке, леђима окренути једно другом.
Меланија је и овог пута својим ненадмашним стајлингом доказала да је најљепше одјевена прва дама и да има неприкосновени стил. Била је у импресивној елегантној црној хаљини с бијелим детаљима на рукавима, који неодољиво подсјећају на моду која је некада давно била популарна у Југославији.
У питању је хеклани дио који прави контраст црној боји и сведеном моделу даје упечатљив израз, а познато нам је да је хеклање некада у Југославији било заступљено у готово свим домаћинствима.
Данас бисмо ручно израђени рад и хеклану одјећу сврстали у винтиџ благо, а будући да је Меланија с простора бивше Југославије, многи повезују детаљ на хаљини управо с тим податком.
Добро памтимо и хеклане миљее који су били у баш свакој кући, на телевизору, столу, комоди, ормарићу. А с обзиром на то да се модни трендови враћају и упорно нас изненађују заборављеним комадима, можда ћемо баш хеклане детаље на одјећи и носити у неком наредном периоду, преноси Супержена.
