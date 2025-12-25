Logo
Хаљина Меланије Трамп има занимљив детаљ: Повезују га с Југославијом

25.12.2025

12:28

Коментари:

0
Хаљина Меланије Трамп има занимљив детаљ: Повезују га с Југославијом
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Прва дама и предсједник Сједињених Америчких Држава, Меланија Трамп и Доналд Трамп, ових дана су у центру пажње, а у све свјетске медије доспјели су поново када су на Бадње вече традиционално одговарали на телефонске позиве за Божић.

Фокус је био на комуникацији са д‌јецом и војним особљем, а сједили су заједно испред раскошно окићене јелке, леђима окренути једно другом.

Меланија је и овог пута својим ненадмашним стајлингом доказала да је најљепше од‌јевена прва дама и да има неприкосновени стил. Била је у импресивној елегантној црној хаљини с бијелим детаљима на рукавима, који неодољиво подсјећају на моду која је некада давно била популарна у Југославији.

Доналд и Меланија Трамп
Доналд и Меланија Трамп

У питању је хеклани дио који прави контраст црној боји и сведеном моделу даје упечатљив израз, а познато нам је да је хеклање некада у Југославији било заступљено у готово свим домаћинствима.

Jelena Rozga

Сцена

Јелена Розга открила како проводи празнике

Данас бисмо ручно израђени рад и хеклану од‌јећу сврстали у винтиџ благо, а будући да је Меланија с простора бивше Југославије, многи повезују детаљ на хаљини управо с тим податком.

Добро памтимо и хеклане миљее који су били у баш свакој кући, на телевизору, столу, комоди, ормарићу. А с обзиром на то да се модни трендови враћају и упорно нас изненађују заборављеним комадима, можда ћемо баш хеклане детаље на од‌јећи и носити у неком наредном периоду, преноси Супержена.

