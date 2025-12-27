Повратак у осамдесете: Ове јакне су поново у моди

Извор:
Волумен у облачењу постао је кључни тренд још осамдесетих година, када су јакне, од сакоа до бомберица, добиле наглашена рамена и опуштенију силуету.
Овај тренд није заобишао ни кожу, а кожњак, који је раније био повезан с роцкерском естетиком и уским кројевима, тада је почео попримати шири облик. Данас, кожна јакна у оверсајзд издању постала је права модна икона.
Савремене кожне јакне задржавају свој карактер и став, али губе ранију крутост. Оверсајзд кројеви, спуштена рамена и мекше линије чине их носивијима.
На модним пистама, широке кожне јакне често долазе с минималистичким детаљима попут повишених овратника, скривених копчања и чистих линија, чиме наглашавају волумен и додају софистицираност свакодневним комбинацијама.
Овај тренд не захтијева савршенство, пожељно је да јакна изгледа благо изношено чиме се постиже идеална равнотежа између несавршености и модерног стила, преноси Аваз.
