Најмодернија боја се вратила на велика врата: Ево како да је носите

Свака сезона има своју боју изненађења – ону нијансу која се тихо провуче на модне писте, а онда преко ноћи постане опсесија.
Ове јесени и зиме та титула припада нијанси која је одувијек била ту, али сада доживљава свој најелегантнији повратак у моду: маслинасто зелена. То је она боја која одише смиреношћу, зрелом елеганцијом и суптилном луксузношћу.
Довољно неутрална да иде уз све, а опет довољно карактеристична да изгледа као да сте се потрудили чак и када нисте. Годинама смо је повезивали са царго панталонама, војничким јакнама и блејзерима, али ове сезоне маслинасто зелена улази у потпуно нову, софистицирану фазу – qуиет луxурy, али на шик начин.
Модна порука је јасна: маслинасто зелена је довољно рафинирана да замијени црну, а довољно модерна да изгледа свеже и актуелно.
Маслинасто зелена се понаша као нова неутрална база, што значи – иде уз скоро све. Ево најмодернијих комбинација које гарантују вау ефекат:
- Са крем, беж и карамел тоновима за топао, јесењи баланс
- Са цигла-наранџастом за комбинацију која изгледа као едиторијал
- Са богатом браон нијансом за луксузну, земљану хармонију
- За храбрије модне душе – уз бордо или кобалт плаву, двије ултимативне нијансе сезоне
