''Бакин маникир'' је највећи тренд ове зиме: Ево о чему се ради

06.12.2025
Кад је ријеч о зимском маникиру, обично доминирају тамне нијансе попут рум раисин или тоффее тонова. Али, ко уопште каже да морамо да бирамо само такве боје током хладне сезоне? Посебно у ужурбаном периоду пред празнике, желимо маникир који је једноставан, "чист", пристаје уз сваки аутфит и изгледа елегантно. Управо то пружају шифон нокти, који се тренутно сматрају најљепшим маникиром за сваки дан.
Овај изглед заправо није потпуно нов, већ га познајемо од наших бака. Иза носталгичног тренда крију се њежне пастелне нијансе лака, попут млијечнобеле, суптилно розе или свијетло беж. Ипак, кључ није сама боја, већ завршни слој: благ, бисерни сјај који подсјећа на класични бакин лак, само у модернијој верзији.
Најбоље од свега је што су шифон нокти савршен "цлеан гирл" маникир за сваки дан. За разлику од класичног френча, седефасти завршни сјај даје суптилан гламур који рукама одмах пружа његован и софистициран изглед. Благи одсјај подсјећа на скупу салонску маникир технику, а можете га врло лако постићи и код куће.
Без обзира на то да ли имате кратке или дуге нокте, овај стил увијек изгледа добро. Важно је само да заноктице буду уредне и да су контуре нокта чисте, како би прозирни лак дошао до изражаја. Најљепше дјелују бијели, розе или крем тонови са благим, сјајним финишом који пропушта мало природне боје нокта, тако изглед остаје модеран, а не старински.
