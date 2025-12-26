Бивши руски дипломата осуђен на 12 година робије због издаје

Извор:
СРНА
26.12.2025
17:44
Бивши руски дипломата Арсениј Коновалов осуђен је пред судом у Москви на 12 година затвора у казненој колонији са максималним обезбјеђењем због продаје тајни америчкој обавјештајној служби док је радио у САД, саопштила је Федерална служба безбједности /ФСБ/.
Из ФСБ-а наводе да је Арсениј Коновалов, рођен 1987. године, проглашен кривим за издају.
"Утврђено је да је Коновалов, запослени у руском Министарству спољних послова, током мисије у САД проактивно преносио тајне информације америчкој обавјештајној служби у замјену за новац", наводи се у саопштењу ФСБ-а.
Коновалова је притворила ФСБ, која води руску контраобавештајну службу, у марту 2024. године. Новинска агенција ТАСС објавила је видео снимак шокираног Коновалова како га притварају док је путовао у комбију и говоре му да је осумњичен за издају.
ФСБ није саопштио које је информације Коновалов предао америчкој обавјештајној служби, нити са којом америчком агенцијом је оптужен да је сарађивао. Није било непосредних коментара америчких обавјештајних агенција.
Лист "Комерсант" је навео да је Коновалов био други секретар руског генералног конзулата у Хјустону. Радио је у САД од 2014. до 2017. године.
