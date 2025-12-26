Logo
Заплијењена имовина Ненада Нешића у Црној Гори

26.12.2025

17:25

Коментари:

1
Заплијењена имовина Ненада Нешића у Црној Гори

Имовина бившег министра безбједности у Савјету министара БиХ Ненада Нешића правоснажно је заплијењена у Црној Гори.

Специјално државно тужилаштво саопштило је да је вијеће Вишег суда у Подгорици рјешењем Квс бр. 397/25, од 16. децембра ове године, одбило као неосновану жалбу изјављену у корист окривљеног Нешића, за продужено кривично дјело прање новца, и његове супруге и рођеног брата М. Н. и П. Н.

Одбијена је жалба против рјешења судије за истрагу тог суда, од 17. марта ове године, којим је, по предлогу Специјалног државног тужилаштва, у односу на њихову непокретну имовину одређена привремена мјера обезбјеђења, јер постоји основана сумња да је стечена криминалном дјелатношћу, преносе Вијести.

"Тиме је правоснажна забрана располагања окривљеном у односу на два луксузна стана у Тивту, површине 163,55 и 182,46 м2, са два гаражна мјеста, његовој супрузи у односу на стан у Будви, површине 74 м2, са гаражом и његовом рођеном брату у односу на грађевинску парцелу површине 1395 м2, у мјесту Буљарице, уз забиљежбу свих забрана у катастру непокретности", саопштио је СДТ.

По налогу Тужилаштва бивши министар безбједности у Савјету министара Босне и Херцеговине ухапшен је тачно прије годину.

Нешић је тада ухапшен са још неколико особа због сумње да су као руководиоци ЈП Путеви РС починили кривична дјела прање новца, злоупотреба службеног положаја.

Ненад Нешић

Коментари (1)
