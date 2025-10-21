Нешићу прихваћено јемство од 1,37 милиона КМ, Суд БиХ му укинуо већину мјера забране

Извор:
Кликс
21.10.2025
10:29
Суд Босне и Херцеговине је јуче, у предмету Есад Авдић и други, донио рјешење којим је усвојен приједлог одбране осумњиченог од 29. септембра с којим се сагласило Тужилаштво БиХ, на начин да се у односу на осумњиченог Ненада Нешића прихвата понуђено јемство у износу од 1.370.000 КМ, те укидају мјере забране.
"Укинута је мјера забране путовања и мјера обавезног повременог јављања државном органу, док ће се контрола неопходности даљег трајања преостале изречене мјере забране састајања с одређеним особама, која и даље егзистира осумњиченом Ненаду Нешићу, извршити у периоду одређеним посљедњим рјешењем о контроли мјера забране Суда БиХ", саопћено је из Суда БиХ.
Осумњичени је посебно упозорен да ће се прихваћено јемство укинути, а осумњиченом одредити притвор уколико се не одазове на позив Суда или Тужилаштва а изостанак не оправда или ако се против њега појави неки други законски основ за притвор.
"Изречена мјера обезбјеђења присуства може трајати до правомоћног окончања кривичног поступка или до другачије одлуке Суда", додаје се у саопштењу.
Подсјећамо, Нешић је из притвора пуштен 16. мај, након што је Суд БиХ донио рјешење којим се укида притвор Ненаду Нешићу, а умјесто тога одређене су му мјере забране.
(Кликс)
