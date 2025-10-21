Logo

Нешићу прихваћено јемство од 1,37 милиона КМ, Суд БиХ му укинуо већину мјера забране

Извор:

Кликс

21.10.2025

10:29

Коментари:

0
Нешићу прихваћено јемство од 1,37 милиона КМ, Суд БиХ му укинуо већину мјера забране

Суд Босне и Херцеговине је јуче, у предмету Есад Авдић и други, донио рјешење којим је усвојен приједлог одбране осумњиченог од 29. септембра с којим се сагласило Тужилаштво БиХ, на начин да се у односу на осумњиченог Ненада Нешића прихвата понуђено јемство у износу од 1.370.000 КМ, те укидају мјере забране.

"Укинута је мјера забране путовања и мјера обавезног повременог јављања државном органу, док ће се контрола неопходности даљег трајања преостале изречене мјере забране састајања с одређеним особама, која и даље егзистира осумњиченом Ненаду Нешићу, извршити у периоду одређеним посљедњим рјешењем о контроли мјера забране Суда БиХ", саопћено је из Суда БиХ.

ненад несиц

БиХ

Погледајте како је Нешић прославио излазак из притвора

Осумњичени је посебно упозорен да ће се прихваћено јемство укинути, а осумњиченом одредити притвор уколико се не одазове на позив Суда или Тужилаштва а изостанак не оправда или ако се против њега појави неки други законски основ за притвор.

"Изречена мјера обезбјеђења присуства може трајати до правомоћног окончања кривичног поступка или до другачије одлуке Суда", додаје се у саопштењу.

nenad nesic

БиХ

Посланици гласали за Нешићеву смјену, који је најавио неопозиву оставку

Подсјећамо, Нешић је из притвора пуштен 16. мај, након што је Суд БиХ донио рјешење којим се укида притвор Ненаду Нешићу, а умјесто тога одређене су му мјере забране.

(Кликс)

Подијели:

Тагови:

Ненад Нешић

Суд БиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нешић изашао из болнице, ево гдје је пребачен

БиХ

Нешић изашао из болнице, ево гдје је пребачен

9 мј

0
Тужилаштво тврди: Нешићу новац остављан на паркингу, у кафанама...

БиХ

Тужилаштво тврди: Нешићу новац остављан на паркингу, у кафанама...

9 мј

0
Ненаду Нешићу позлило, рочиште помјерено

БиХ

Ненаду Нешићу позлило, рочиште помјерено

9 мј

0
Нови детаљи хапшења Нешића: Преко Лучићеве фирме наводно зарадили милионе?

Хроника

Нови детаљи хапшења Нешића: Преко Лучићеве фирме наводно зарадили милионе?

9 мј

0

Више из рубрике

Поново вандализам: Разбијен споменик на православном гробљу

БиХ

Поново вандализам: Разбијен споменик на православном гробљу

15 ч

0
''Позитивне одлуке НСРС, политички актери да обнове посвећеност европском путу''

БиХ

''Позитивне одлуке НСРС, политички актери да обнове посвећеност европском путу''

17 ч

0
Нови дипломатски скандал Елмедина Конаковића

БиХ

Нови дипломатски скандал Елмедина Конаковића

17 ч

1
Elmedin Konakovic

БиХ

Испитују се интерна премјештања и преузимања у режији Елмедина Конаковића

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

59

Његош Пурковић ухапшен због паљевина возила на Палама

12

55

Суд БиХ тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела СНСД-а

12

45

Мјесец у Шкорпији: Судбина доноси срећу за 3 хороскопска знака

12

41

Дилерима из Брчког 15 година затвора у предмету ”Кланац”

12

41

Додик: Полтроне из ЦИК-а БиХ приморали да гласају, ја сам изабрани предсједник

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner