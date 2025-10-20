''Позитивне одлуке НСРС, политички актери да обнове посвећеност европском путу''

Извор:
АТВ
20.10.2025
19:39
Делегација Европске уније и Уреда специјалног представника ЕУ позвала је све политичке актере у БиХ да обнове своју посвећеност европском путу и позитивно оцијенила одлуке Народне скупштине Републике Српске.
Истакли су да су примили ка знању с позитивним освртом дешавања у Народној скупштини Републике Српске у прилог деескалацији политичке ситуације и поштивању владавине права.
"Позивамо све политичке актере у Босни и Херцеговини да обнове своју посвећеност европском путу, укључујући што скорије усвајање Закона о судовима и Закона о Високом судском и тужилачком вијећу у складу с европским стандардима, те именовање главног преговарача", наводе из Делегације Европске уније у БиХ и Уреда специјалног представника ЕУ у БиХ.
