Нови дипломатски скандал Елмедина Конаковића

Министар иностраних послова у Савјету министара, Елмедин Конаковић, нашао се у средишту скандала након што је у јавност доспио уговор о лобирању у САД — документ за који је тврдио да никада није потписао. Оно што је прво представљао као безазлену шалу, прерасло је у озбиљну аферу кад је истина испливала на површину. Испоставило се да је не само обмануо јавност, већ је и заобишао законске процедуре, чиме је довео у питање свој интегритет и поштовање институционалних норми.
"Кајганић је отворио истрагу против мене лично зато што сам се шалио на Савјету министара БиХ да лобирање у Америци иде преко Министарства вањских послова БиХ, да сам ја лично потписао тај уговор. То је немогуће јер немам ту позицију. Било би незаконито да јесам", навео ј е министар иностраних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић.
Мислио је да ће лобирање у Америци, спаковано у старе везе из дијаспоре, проћи испод радара. Али Конаковићу се све вратило као бумеранг — уговор за који је тврдио да га није ни видио, сада га јасно разобличује. Лаж је добила папирни доказ. Варали су, петљали, лагали годинама, порука је Жељке Цвијановић. Каже да је Конаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ, а да никад није за то добио сагласност и српских и хрватских министара.
"То је у маниру тродеценијске приватизације и узурпације заједничких институција БиХ од стране бошњачких политичких структура. Да ствар буде гора, обманули су и америчку администрацију, па чак отишли толико далеко да су се по медијима хвалили како су у то увукли и дјецу важних људи у институцијама САД", истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Конаковић сада прстом упире у српске министре, Сташу Кошарца и Срђана Амиџића, тврдећи да су главном тужиоцу пренијели његове ријечи са сједнице Савјета министара.
"Проблем је што је направио порески прекршај, а на основу тог прекршаја настају и посљедице, односно обавезе плаћања пореза који се везују за тај уговор. Тај уговор сам по себи представља опорезив предмет, и тим питањем се баве надлежне институције. Он је говорио о лобирању, а ријеч је о једној реномираној лобистичкој кући. То је објављено у свим медијима у вези са БиХ", објаснио је министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Мазалица.
Конаковић је, зналачки и свјесно, заобишао све институционалне механизме, игнорисао је Савјет министара, прескочио Министарство финансија, заобишао Предсједништво.
"Конаковић је неко ко, откако је дошао на ту позицију, склон испадима и скандалима. Ово сад, могу слободно да кажем је један од највећих скандала јер се њиме између осталог бави и правосуђе на нивоу БиХ јер је потписивањем фиктивних докумената направио порески прекршај, а самим тим поред тога, направио је и кривично дјело", истакао је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
За аналитичаре, ово је велика злоупотреба положаја Елмедина Конаковића, али и велика срамота.
"Друга ствар, то је један излазак ван оквира свих надлежности које он има као министар, али изјава шалим се, па видјећемо да ли се и Тужилаштво шали", казао је из Центра за међународне и безбједносне студије Бојан Шолаја,
Спољна политика БиХ поново је захваљујући Конаковићу доживјела бруку и срамоту. Кад су докази испливали, није понудио објашњење, већ изговор. А да је све било незаконито — знало се од почетка. Само је сада то и потписано.
