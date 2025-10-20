Испитују се интерна премјештања и преузимања у режији Елмедина Конаковића

Извор:
СРНА
20.10.2025
16:11
СИПА провјерава наводе о поступањима министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића против којег је Тужилаштво БиХ формирало предмет због интерних премјештања и преузимања особа из других институција и са других нивоа власти у Министарство, речено је Срни у Сипи.
Из Сипе су навели да Агенција поступа по захтјеву Тужилаштва БиХ.
"Врше се одређене провјере по предметном захтјеву, те с тим у вези у овој фази нисмо у могућности износити детаље", навели су из Тужилаштва.
