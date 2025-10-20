Logo

Испитују се интерна премјештања и преузимања у режији Елмедина Конаковића

Извор:

СРНА

20.10.2025

16:11

Коментари:

0
Elmedin Konakovic
Фото: АТВ

СИПА провјерава наводе о поступањима министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића против којег је Тужилаштво БиХ формирало предмет због интерних премјештања и преузимања особа из других институција и са других нивоа власти у Министарство, речено је Срни у Сипи.

Из Сипе су навели да Агенција поступа по захтјеву Тужилаштва БиХ.

"Врше се одређене провјере по предметном захтјеву, те с тим у вези у овој фази нисмо у могућности износити детаље", навели су из Тужилаштва.

Подијели:

Таг:

Елмедин Конаковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

БиХ

Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

2 ч

2
Амиџић о Конаковићевој "шали": Није мајка клела што се коцкао, него што се вадио

БиХ

Амиџић о Конаковићевој "шали": Није мајка клела што се коцкао, него што се вадио

4 ч

0
Аулић: Пуљић, опет, промашио цијелу лопту

БиХ

Аулић: Пуљић, опет, промашио цијелу лопту

5 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

БиХ

Земљотрес погодио Зеницу

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

16

42

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

16

40

Познато како ће у уторак радити јавни вртићи у Бањалуци

16

35

Удружења поднијела пријаву против Томпсона

16

24

Минићем са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner