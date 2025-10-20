Logo

Земљотрес погодио Зеницу

20.10.2025

10:13

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес је јутрос погодио подручје Зенице, потврдио је ЕМСЦ.

У овом тренутку нема никаквих информација о јачини земљотреса, нити на којој је дубини забиљежен.

Корисници ЕМСЦ-а из Зенице и Какња наводе да су добро осјетили земљотрес.

“Кратко, али јако”, “Пробудио ме потрес”, “Пробудило ме, јачи је од задњег и мало дужи. Мачке и птице су се узнемириле прије подрхтавања”, неки су од коментара корисника ЕМСЦ-а.

Земљотрес

Зеница

