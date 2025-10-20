Земљотрес погодио Зеницу

Извор:
Агенције
20.10.2025
10:13
Коментари:0
Земљотрес је јутрос погодио подручје Зенице, потврдио је ЕМСЦ.
У овом тренутку нема никаквих информација о јачини земљотреса, нити на којој је дубини забиљежен.
Корисници ЕМСЦ-а из Зенице и Какња наводе да су добро осјетили земљотрес.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 16 min 6 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) October 20, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/McTY26bLNl
“Кратко, али јако”, “Пробудио ме потрес”, “Пробудило ме, јачи је од задњег и мало дужи. Мачке и птице су се узнемириле прије подрхтавања”, неки су од коментара корисника ЕМСЦ-а.
БиХ
14 ч1
БиХ
17 ч0
БиХ
20 ч0
БиХ
2 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму