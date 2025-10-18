Гужве на излазу из БиХ

Извор:
РТРС
18.10.2025
10:46
На граничним прелазима Градишка и Доња Градина појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске. На осталим граничним задржавања нису дужа од 30 минута.
Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље Европске уније (EES, Entry/Exit System), могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај (код Зворника) забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преко пет тона преусмјеравају се на нови мост Братољуб у Братунцу и на Гранични прелаз Рача.
