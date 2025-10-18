Logo

Гужве на излазу из БиХ

Извор:

РТРС

18.10.2025

10:46

Коментари:

1
Гужве на излазу из БиХ
Фото: АМСРС

На граничним прелазима Градишка и Доња Градина појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске. На осталим граничним задржавања нису дужа од 30 минута.

Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље Европске уније (EES, Entry/Exit System), могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.

Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.

Ruža

Култура

Умрла легендарна глумица у 86. години

На граничном прелазу Каракај (код Зворника) забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преко пет тона преусмјеравају се на нови мост Братољуб у Братунцу и на Гранични прелаз Рача.

Подијели:

Таг:

Република Српска

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Проглашен Дан жалости у Сремској Митровици

Србија

Проглашен Дан жалости у Сремској Митровици

2 ч

0
Амерички новинари откривају: Ништа од Томахавка за Украјину!

Свијет

Амерички новинари откривају: Ништа од Томахавка за Украјину!

2 ч

0
Цвијановић: Српска никада није пристала бити понижена и деградирана

БиХ

Цвијановић: Српска никада није пристала бити понижена и деградирана

2 ч

3
Хиљаде људи у Великој Британији тужило Џонсон и Џонсон

Свијет

Хиљаде људи у Великој Британији тужило Џонсон и Џонсон

2 ч

0

Више из рубрике

Упозорење у БиХ: Овим подручјем се крећу медвједи, могу бити агресивни

Друштво

Упозорење у БиХ: Овим подручјем се крећу медвједи, могу бити агресивни

3 ч

0
Бањалучани позивају да се из Врбаса извуче потонули дајак

Друштво

Бањалучани позивају да се из Врбаса извуче потонули дајак

3 ч

0
Vremenska prognoza

Друштво

Већи дио дана промјенљиво до потпуно облачно

3 ч

0
У Републици Српској рођена 31 беба

Друштво

У Републици Српској рођена 31 беба

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

39

Црна Гора: Од почетка године 30 жртава трговине људима

12

33

НСРС добила новог посланика

12

29

ТикТок комичар Стив Бридгес преминуо у сну: Стварно га више нема

12

24

Орбан: Једини смо у Европи на страни мира

12

22

"Уцјењују ме очевим тијелом": Страшна прича Ромелуа Лукакуа, не дају му да сахрани оца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner