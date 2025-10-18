Logo

Бањалучани позивају да се из Врбаса извуче потонули дајак

СРНА

18.10.2025

09:25

Бањалучани позивају да се из Врбаса извуче потонули дајак
Фото: Срна

Бројни становници Бањалуке апеловали су да се из ријеке Врбас, на потезу у близини популарне плаже Абација, извуче потонули и преврнути дајак чамац, који је деценијама један од симбола овог града.

"Надамо се да ће његов власник, његови познаници или љубитељи ових специфичних пловила видјети вашу објаву, па да га извуку на суво, јер је потонуо недавно и не бисмо жељели да се оштети или да га однесе Врбас. У њему се и даље могу провозати бројни туристи или нека лијепа жена или дјевојка", рекли су Срни пролазници.

Дајак је врста чамца који се деценијама користи на ријеци Врбас на подручју Бањалуке и велика је туристичка атракција.

Тај чамац је раније кориштен у трговачке сврхе, за превоз робе. Претпоставља се да је специфичан начин вожње чамца на Врбасу проистекао због конфигурације корита ријеке, која је у Бањалуци још увијек планинска, брза и највећим дијелом плитка са каменим и стјеновитим дном. Из тога је управо проистекла конструкција дајак чамца, дугог, уског и плитког газа, како би се у пракси савладали брзаци Врбаса.

Прије и послије Другог свјетског рата чамац је био статусни симбол породице која га је посједовала и показатељ имућности власника. Баш због те ствари врбаски чамац је дубоко усађен у културно наслијеђе Бањалуке, што је укупно доносило посебну популарност дајакашима, а самим тим и њихову породицу чинило познатом.

Новија историја овог врбаског чамца се веже за стару бањалучку породицу Замоло, италијанског поријекла, па не чуди што дајак многи у шаљи и збиљи називају гондолом

dajak

čamac

Vrbas

Banjaluka

