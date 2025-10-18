Logo

Додик: Могуће је да пријевремени избори уопште не буду одржани

Извор:

Глас Српске

18.10.2025

09:20

Коментари:

4
Додик: Могуће је да пријевремени избори уопште не буду одржани
Фото: www.predsjednikrs.rs

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да постоји велика могућност да пријевремени избори уопште не буду одржани, нагласивши да такав исход не би имао везе са привременом мјером у његовом случају пред Уставним судом БиХ.

Додик је изјавио да ће наставити да обавља дужност у складу са мандатом који му је дао народ, те да ће „представљати Републику Српску на најбољи начин“.

Говорећи о данашњој посебној сједници Народне скупштине, Додик је поручио да њен циљ није личне природе, већ заштита институција Републике Српске од, како је навео, политичког Сарајева.

„Циљ сједнице је да спријечимо политичко Сарајево да оргија по републичким институцијама“, рекао је Додик.

Он је појаснио да ће привремени вршилац дужности предсједника преузети само формално-правне послове из надлежности шефа Републике, нагласивши да ова одлука „не представља његов политички крај“, већ нови мотив за борбу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: О мом политичком крају одлучује народ, а не инквизиција из Сарајева

„Ово ми даје још већи мотив да се борим за коначан циљ – независну Републику Српску“, рекао је Додик за Глас Српске.

Додао је да Жељка Цвијановић не би требало да буде привремени предсједник, те да „постоји велика могућност да пријевремени избори уопште не буду одржани“.

„Ако се то догоди, то неће имати везе са привременом мјером у случају моје пресуде коју би могао да донесе Уставни суд БиХ“, казао је Додик.

Додао је и да „нико у Српској није желио пријевремене изборе“, оцијенивши да је и то „наметнуто споља“.

„Сарајево покушава да управља тим процесом, али вјерујем да изборе технички неће бити могуће одржати, нити су потребни“, рекао је Додик.

Милорад Додик

prijevremeni izbori

