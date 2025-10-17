Logo

Додик коментарисао уклањање санкција

Извор:

АТВ

17.10.2025

18:20

Коментари:

0
Додик коментарисао уклањање санкција
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник Републике Српске Милорад Додик коментарисао је уклањање са листе америчких санкција четири особе из Српске.

Канцеларија за контролу стране имовине (OFAC) Министарства финансија Сједињених Америчких Држава уклонила је неколико званичника из Републике Српске са листе санкционисаних међу којима су Јелена Пајић Баштинац, Данијел Драгичевић, Горан Раковић, Дијана Миланковић.

"Апсурд је да политички муслимани у изведби Дине Конаковића, они као бране Дејтон, а све су учинили да га сруше. Драго ми је да четири особе које су биле на листи санкција САД, да су почеле да се скидају те санкције. Вјерујем да ћемо имати прилику да са одговорним људима разговарамо на ту тему".

На питање новинара хоће ли бити још особа које ће бити скинуте са листе санкционисаних, Додик поручује:

"Санкције су тежак проблем, оне су политички мотивисане од стране претходне администрације. Вјерујемо да успијевамо да некима кажемо да је све политички мотивисано. У нашим рукама није кад, како и ко. Имамо праву да се надамо. Када сам говорио да имамо наду многи су се спрдали".

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Sankcije

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Још једна посебна сједница НСРС: Биће заказана у току ноћи

Република Српска

Још једна посебна сједница НСРС: Биће заказана у току ноћи

1 ч

0
Додик: Водимо одговорну политику, тражимо саговорнике у онима који желе да чују глас Српске

Република Српска

Додик: Водимо одговорну политику, тражимо саговорнике у онима који желе да чују глас Српске

1 ч

1
Цвијановић: Показали смо да је Српска кредибилан партнер

Република Српска

Цвијановић: Показали смо да је Српска кредибилан партнер

1 ч

0
Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik

Република Српска

Састанак владајуће коалиције у Палати

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

15

Двоструки аршини према Србима од стране Суда БиХ: Махмуљин шета на слободи, не знају ни гдје је

19

10

Јединство више него потребно: Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

18

57

Централне вијести, 17.10.2025.

18

54

Двије особе у тешком стању након превртања аутобуса

18

46

Ужас у Хрватској: Покушао убити супругу и дијете, па извршио самоубиство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner