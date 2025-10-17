Додик коментарисао уклањање санкција

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик коментарисао је уклањање са листе америчких санкција четири особе из Српске.
Канцеларија за контролу стране имовине (OFAC) Министарства финансија Сједињених Америчких Држава уклонила је неколико званичника из Републике Српске са листе санкционисаних међу којима су Јелена Пајић Баштинац, Данијел Драгичевић, Горан Раковић, Дијана Миланковић.
"Апсурд је да политички муслимани у изведби Дине Конаковића, они као бране Дејтон, а све су учинили да га сруше. Драго ми је да четири особе које су биле на листи санкција САД, да су почеле да се скидају те санкције. Вјерујем да ћемо имати прилику да са одговорним људима разговарамо на ту тему".
На питање новинара хоће ли бити још особа које ће бити скинуте са листе санкционисаних, Додик поручује:
"Санкције су тежак проблем, оне су политички мотивисане од стране претходне администрације. Вјерујемо да успијевамо да некима кажемо да је све политички мотивисано. У нашим рукама није кад, како и ко. Имамо праву да се надамо. Када сам говорио да имамо наду многи су се спрдали".
