Још једна посебна сједница НСРС: Биће заказана у току ноћи

Извор:
АТВ
17.10.2025
18:16
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик најавио је двије посебне сједнице, а друга ће бити заказана у току ноћи.
"Једна се односи на то да се именује вршилац дужности предсједника имајући у виду новонасталу ситуацију која је продукована неправним дјеловањем Кристијана Шмита и антиуставним, политички мотивисаном мржњом судија и тужиоца у Сарајеву, институција које немају уставни карактер. Свјесни да дио њихових покровитеља из западне Европе настоје да проводе политике које су мотивисане урушавањем уставног поретка Републике Српске, а опет из потребе да Српску очувамо стабилном и безбједном, као коалиција смо одлучили да због обављања послова Предсједника Републике Српске које морају да се обављају у овом времену да се именује вршилац дужности и то ћемо сутра урадити", рекао је Додик.
Друга посебна сједница биће заказана у току ноћи, односи се на питања закона који су раније доношени, а уставни судови на било ком нивоу и Републике Српске или БиХ су те законе суспендовали или ставили ван снаге.
"Желимо да формално створимо услове како би Влада поново могла да разматра те законе и да нам понуде рјешења која ће бити у складу са позитивним правним прописима. Водимо одговорну политику. Покушавамо да нађемо саговорнике на западу који имају уши и желе да чују шта Српска говори. Сав овај проблем се десио зато што Шмит, а поготово муслиманска болумента из Сарајева није хтјела да чује другу страну, него су покушали све да наметну као израз своје воље. Тиме доказују и признају да је БиХ колонија, да није демократија него је вођена са стране. Тога желимо да се ослободимо. Да би то учинили морамо имати саговорнике. Да би их имали морамо људима пружити довољно аргумента да разумију да се овдје налази одговорна екипа људи политички мотивисаним да обезбједе политичку стабилност", рекао је Додик.
