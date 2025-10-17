Број погинулих у поплавама повећао се на 72, нестало 48 особа

17.10.2025
17:39
Број погинулих у поплавама и клизиштима у Мексику повећао се на 72, а 48 особа се и даље воде као нестале, саопштила је данас мексичка предсjедница Клаудија Шајнбаум.
Обилне кише изазвале су прошле седмице поплаве и клизишта у пет мексичких држава.
Због обилних падавина, изоловано је 160 насеља у централном и источном Мексику, која су одсјечена од свијета због оштећених путева и ауто-путева, пренио је Ројтерс.
