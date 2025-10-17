Logo

Број погинулих у поплавама повећао се на 72, нестало 48 особа

17.10.2025

17:39

Коментари:

0
Број погинулих у поплавама повећао се на 72, нестало 48 особа
Фото: Танјуг/АП

Број погинулих у поплавама и клизиштима у Мексику повећао се на 72, а 48 особа се и даље воде као нестале, саопштила је данас мексичка предсjедница Клаудија Шајнбаум.

Обилне кише изазвале су прошле седмице поплаве и клизишта у пет мексичких држава.

ураган Мексико

Свијет

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

Због обилних падавина, изоловано је 160 насеља у централном и источном Мексику, која су одсјечена од свијета због оштећених путева и ауто-путева, пренио је Ројтерс.

Подијели:

Тагови:

Поплаве

Мексико

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најмање 27 мртвих у поплавама у Мексику

Свијет

Најмање 27 мртвих у поплавама у Мексику

6 д

0
Падавине направиле хаос: Погинуле 22 особе, блокирани путеви, уништени мостови

Свијет

Падавине направиле хаос: Погинуле 22 особе, блокирани путеви, уништени мостови

1 седм

0
Годишњица од поплава у Јабланици које су однијеле 19 живота

Градови и општине

Годишњица од поплава у Јабланици које су однијеле 19 живота

1 седм

0
Ванредно стање у Бугарској: Јако невријеме однијело три живота, вода преплавила улице

Регион

Ванредно стање у Бугарској: Јако невријеме однијело три живота, вода преплавила улице

2 седм

0

Више из рубрике

Кина провела једну од највећих чистки у војсци

Свијет

Кина провела једну од највећих чистки у војсци

2 ч

0
Предао се Џон Болтон

Свијет

Предао се Џон Болтон

3 ч

1
Како би Путин могао до Будимпеште? Пут није једноставан

Свијет

Како би Путин могао до Будимпеште? Пут није једноставан

3 ч

1
''Пао'' популарни систем онлајн плаћања: Корисници у паници

Свијет

''Пао'' популарни систем онлајн плаћања: Корисници у паници

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

15

Двоструки аршини према Србима од стране Суда БиХ: Махмуљин шета на слободи, не знају ни гдје је

19

10

Јединство више него потребно: Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

18

57

Централне вијести, 17.10.2025.

18

54

Двије особе у тешком стању након превртања аутобуса

18

46

Ужас у Хрватској: Покушао убити супругу и дијете, па извршио самоубиство

Small banner

Тренутно на програму

16:50

Најбоље из АТВ јутра

инфотејнмент

17:10

Центар дана

инфотејнмент

18:50

Маркетинг

маркетинг

19:00

АТВ вијести

информативни програм вијести

19:40

Маркетинг

маркетинг

19:43

Спорт

спортски програм

19:50

Маркетинг

маркетинг

Стање на граничним прелазима

Small banner