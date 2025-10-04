Годишњица од поплава у Јабланици које су однијеле 19 живота

04.10.2025
08:43
Данас се навршава година дана од катастрофалних поплава које су у ноћи са 3. на 4. октобар прошле године погодиле Доњу Јабланицу, Коњиц, Фојницу, Кисељак и Крешево, односећи 27 живота.
Најтеже је страдала Доња Јабланица, гдје услијед покретања клизишта погинуло 19 особа.
Иако је формиран предмет у Тужилаштву Херцеговачко-неретванског кантона, нема јасних информација како је дошло до ове катастрофе, а повратак у нормалну свакодневницу се не назире.
Истрага против власника фирме и тројице инспектора због трагедије у Јабланици
Посебне сумње изазива каменолом изнад Доње Јабланице, за који је Влада ХНК раније навела да никада није имао дозволу за експлоатацију, пише РТРС.
