Мушкарца усмртили стршљенови док је припремао дрва за огрјев

Мушкарца су у шумском предјелу код Крижеваца у петак поподне усмртии стршљенови.
ПУ копривничко-крижевачка се саопштила да се несрећан случај се догодио пријеподне.
Индекс преноси да су током припреме дрва за огрјев 54-годишњег мушкарца напали и изболи стршљени.
Недуго након убода мушкарцу је позлило те је, упркос пруженој љекарској помоћи, преминуо на мјесту догађаја.
Полицијски службеници обавили су увиђај, а тијело је прегледао патолог.
Превезено је на Одјел патологије Опште болнице Бјеловар, гдје ће се обдукцијом утврдити тачан узрок смрти.
