Мушкарца усмртили стршљенови док је припремао дрва за огрјев

04.10.2025

08:36

Мушкарца усмртили стршљенови док је припремао дрва за огрјев
Фото: Pixabay

Мушкарца су у шумском предјелу код Крижеваца у петак поподне усмртии стршљенови.

ПУ копривничко-крижевачка се саопштила да се несрећан случај се догодио пријеподне.

Индекс преноси да су током припреме дрва за огрјев 54-годишњег мушкарца напали и изболи стршљени.

Недуго након убода мушкарцу је позлило те је, упркос пруженој љекарској помоћи, преминуо на мјесту догађаја.

Полицијски службеници обавили су увиђај, а тијело је прегледао патолог.

илу-стршљен-22092025

Србија

Задобио преко 50 убода стршљенова: Кренуо да помогне другом младићу, па му цијели рој улетио у аутомобил

Превезено је на Одјел патологије Опште болнице Бјеловар, гдје ће се обдукцијом утврдити тачан узрок смрти.

Хрватска

Стршљенови

Хрватска

Стршљенови

