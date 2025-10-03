Хрватска поново у јеку корона вируса, више заражених у тешком стању

Извор:
ХРТ
03.10.2025
21:20
Према подацима Хрватског завода за јавно здравство, прошле недјеље је пријављено 1.338 случајева коронавируса, а недјељу дана раније забележена су два смртна случаја.
Докторка породичне медицине Бранислава Чилић потврдила је за ХРТ да је у њеној пракси посљедњих недјеља дошло до значајног повећања броја пацијената са коронавирусом. „У поређењу са седмим и осмим мјесецем, то је више, мислим, три пута више. У мојој пракси, која има преко 2.100 пацијената, имали смо 20-30 позитивних случајева, а тестирали смо много више“, рекла је она.
Већина пацијената има блаже симптоме. „Са извјесним пецкањем у грлу, са нешто блажом грозницом, субфебрилном температуром, цурењем из носа. Међутим, постоје и други симптоми у другим органима, на пример код дијареје. Постоје и пацијенти који имају високу температуру са продуженим кашљем“, објаснио је Чилић.
Гверијери: Хоспитализовани пацијенти имају неке компликације болести
Неким пацијентима је потребно болничко лијечење. Десет особа заражених коронавирусом тренутно је хоспитализовано у Клиници др Фран Михаљевић.
„Хоспитализовани пацијенти углавном имају упалу плућа или неке друге компликације болести. Пацијенти најчешће развијају упалу плућа са бактеријским компликацијама, након неколико дана болести“, рекао је за ХРТ др Дино Гверијери, специјалиста инфектологије.
Петровић: Ово је упола мањи број случајева него у исто вријеме прошле године
Хрватски завод за јавно здравство напомиње да се очекује повећање броја случајева заразе, посебно након повратка са одмора и почетка школског и вртића.
„У посљедњих мјесец дана забележили смо преко две и по хиљаде случајева, од чега 1.300 само у последњој недељи, што је повећање. Међутим, ово је упола мањи број у односу на исто вријеме прошле године. Што се тиче сојева који циркулишу, немамо скорашње податке посебно за Хрватску“, рекла је др Горанка Петровић, шефица Одељења за респираторне болести Хрватског завода за јавно здравство.
„Међутим, према подацима Европског центра за контролу болести, сојеви XФГ, познати у медијима као Стратус и Нимбус или МБ181, доминантни су у већини земаља. Оно што до сада знамо јесте да нема већих значајних разлика. Нису заразнији, не изазивају теже облике болести, нити су успешнији у избегавању имуног одговора“, додала је она.
