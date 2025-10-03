Logo

Хрватска поново у јеку корона вируса, више заражених у тешком стању

Извор:

ХРТ

03.10.2025

21:20

Коментари:

0
Вирус под микроскопом
Фото: https://phil.cdc.gov/

Према подацима Хрватског завода за јавно здравство, прошле недјеље је пријављено 1.338 случајева коронавируса, а недјељу дана раније забележена су два смртна случаја.

Докторка породичне медицине Бранислава Чилић потврдила је за ХРТ да је у њеној пракси посљедњих недјеља дошло до значајног повећања броја пацијената са коронавирусом. „У поређењу са седмим и осмим мјесецем, то је више, мислим, три пута више. У мојој пракси, која има преко 2.100 пацијената, имали смо 20-30 позитивних случајева, а тестирали смо много више“, рекла је она.

Већина пацијената има блаже симптоме. „Са извјесним пецкањем у грлу, са нешто блажом грозницом, субфебрилном температуром, цурењем из носа. Међутим, постоје и други симптоми у другим органима, на пример код дијареје. Постоје и пацијенти који имају високу температуру са продуженим кашљем“, објаснио је Чилић.

bijela kuca

Свијет

Шок за Србију из Вашингтона: Трамп повукао номинацију Брновића?

Гверијери: Хоспитализовани пацијенти имају неке компликације болести

Неким пацијентима је потребно болничко лијечење. Десет особа заражених коронавирусом тренутно је хоспитализовано у Клиници др Фран Михаљевић.

„Хоспитализовани пацијенти углавном имају упалу плућа или неке друге компликације болести. Пацијенти најчешће развијају упалу плућа са бактеријским компликацијама, након неколико дана болести“, рекао је за ХРТ др Дино Гверијери, специјалиста инфектологије.

Петровић: Ово је упола мањи број случајева него у исто вријеме прошле године

Хрватски завод за јавно здравство напомиње да се очекује повећање броја случајева заразе, посебно након повратка са одмора и почетка школског и вртића.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Молитва за здравље уочи зиме: Изговорите ријечи које јачају душу и тијело пред хладне дане

„У посљедњих мјесец дана забележили смо преко две и по хиљаде случајева, од чега 1.300 само у последњој недељи, што је повећање. Међутим, ово је упола мањи број у односу на исто вријеме прошле године. Што се тиче сојева који циркулишу, немамо скорашње податке посебно за Хрватску“, рекла је др Горанка Петровић, шефица Одељења за респираторне болести Хрватског завода за јавно здравство.

„Међутим, према подацима Европског центра за контролу болести, сојеви XФГ, познати у медијима као Стратус и Нимбус или МБ181, доминантни су у већини земаља. Оно што до сада знамо јесте да нема већих значајних разлика. Нису заразнији, не изазивају теже облике болести, нити су успешнији у избегавању имуног одговора“, додала је она.

Подијели:

Таг:

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен мушкарац због сумње да је силовао малољетну особу

Регион

Ухапшен мушкарац због сумње да је силовао малољетну особу

1 ч

0
Игокеа савладала ФМП у првом колу АБА лиге

Кошарка

Игокеа савладала ФМП у првом колу АБА лиге

2 ч

0
Младен Мијатовић тврди да се овдје крије Радоје Звицер: "Пазе га наоружани људи"

Регион

Младен Мијатовић тврди да се овдје крије Радоје Звицер: "Пазе га наоружани људи"

2 ч

0
Horoskop

Занимљивости

На њих се увијек можете ослонити: Ови знакови Зодијака спадају у најбоље пријатеље

2 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен мушкарац због сумње да је силовао малољетну особу

Регион

Ухапшен мушкарац због сумње да је силовао малољетну особу

1 ч

0
Младен Мијатовић тврди да се овдје крије Радоје Звицер: "Пазе га наоружани људи"

Регион

Младен Мијатовић тврди да се овдје крије Радоје Звицер: "Пазе га наоружани људи"

2 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Четири загребачке улице назване по усташама, биће преименоване

2 ч

0
Ново вршњачко насиље: Нападнут дјечак, малољетница све снимала

Регион

Ново вршњачко насиље: Нападнут дјечак, малољетница све снимала

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Паф Диди осуђен на 4 године затвора

22

57

Швајцарци спасили држављанина БиХ са литице па га ухапсили!

22

48

Јовановић: Оно што ће Русија да уради за Српску је потпуна новина на свјетској сцени

22

48

Минхенски аеродром поново затворен због дронова

22

33

Симптом који многи занемарују може указивати на проблем са зачепљеним артеријама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner