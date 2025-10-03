Четири загребачке улице назване по усташама, биће преименоване

Извор:
СРНА
03.10.2025
20:01
Коментари:0
У Загребу би ускоро требало да буду промијењени називи четири улице које носе имена усташа или њихових симпатизера, чиме градска власт испуњава једно од својих изборних обећања.
Одбор за именовање насеља, улица и тргова одлучио је да ће на идућој сједници Скупштине града, која ће бити одржана у октобру, предложити преименовање четири спорне улице у насељу Ивања Ријека, пише загребачки "Вечерњи лист".
Одлука Одбора донесена је готово једногласно, уз само један глас против и то бившег министра културе Хрватске Златка Хасанбеговића.
Предсједник Одбора Ивана Кекин поручила је да је неприхватљиво да се у Загребу и даље налазе улице које носе имена особа повезаних са најмрачнијим периодом хрватске историје.
Она је нагласила да је поступак трајао дуго, али да су сада створени услови за коначну потврду преименовања на сједници Градске скупштине у октобру.
Према овом приједлогу, биће промијењени називи улица Владимира Арка, Филипа Лукаса, Ивана Шарића и Антуна Бонифачића.
На ове називе још 2022. године упозоравали су из "Документе" – Центра за суочавање са прошлошћу и Свјетског јеврејског конгреса, истичући да је ријеч о именима особа повезаних са усташким режимом.
У документу достављеном Градском вијећу, историчари Иво Голдштајн и Хрвоје Класић, као и адвокат Ерол Шеху појаснили су разлоге због којих се та имена сматрају неприхватљивим.
За индустријалца Владимира Арка, власника некадашње фабрике "Арко", касније "Бадела", навели су да је током Другог свјетског рата снабдијевао њемачку, италијанску и војску НДХ својим производима, те да је након рата био оптужен за сарадњу са окупатором.
Географ и академик Филип Лукас отворено је подржавао усташки покрет и нацистичку идеологију.
Надбискуп Иван Шарић за вријеме НДХ писао је пјесме посвећене Анти Павелићу и јавно подржавао режим, док је Антун Бонифачић од 1941. године радио у Одјељењу за културне везе при Министарству спољних послова НДХ.
