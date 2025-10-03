Расправа на Иксу: Цвијановић појаснила зашто је СНСД одлучио да иде на изборе

Истакла је да је излазак на изборе нужан због Републике Српске, те навела да парцијалан бојкот није бојкот.

- Да ли је то био избор СНСД-а? Није. Има ли Кристијан Шмит право по Дејтонском споразуму да доноси законе? Нема. Да ли је Суд пресуђивао по законима које су донијеле институције по уставу овлаштене за доношење закона? Није. Да ли је СНСД тражио изборе? Није - навела је Цвијановићева.

Подсјетила је да је СНСД тражио да све партије разумију да је ово подла игра, не против појединца, већ против институције предсједника Републике.- Зато што се опирао неуставности у коју Републику Српску годинама системски увлаче странци и острашћене политичке структуре из Сарајева. И ма како нам изгледало "на прву" и ма како је ваша дилема логична, народ треба да каже шта мисли и о Шмиту и о томе ко је побједник избора. Ово сто смо до сада гледали била је "cancel culture", ако некога не можете побиједити на изборима, онда га настојите елиминисати на друге начине, како је то наумио Шмит - навела је Цвијановићева на Иксу.

Нагласила је да је изборна побједа једини начин да СНСД настави борбу за Српску.

- Јер парцијални бојкот није бојкот, већ шанса мањини да са 5 или 10 или 15 одсто подршке добију изборе које би овакав ЦИК објеручке признао као легитимне, а Шмит и Сарајево једва дочекали. Нисмо упали у њихову замку, донијели смо тешку, изнуђену али једину могућу одлуку. Сигурна сам да ће народ то препознати и да ће побједа бити убједљивија него икада - истакла је Цвијановићева.

Током расправе дотакла се и опозиције.

- За опозицију сте у праву, али ипак смо се надали да можемо понекад бити сви од реда патриоте. Они су то подредили личној фрустрацији јер нису могли побиједити Милорада Додика 20 година. Ниједан од алата у нашој политичкој борби против наметнуте диктатуре није напуштен. Тактички да, стратешки не. Мала дигресија - зашто нико суштински не прича о изборима? Зато што знају коме припада побједа, али има ту и других ствари. Успут, ова ствар је прилично интернационализована, видјећемо како ће то даље ићи, рећи ћу само да нисам песимиста, нимало. Без примјера предсједника Додика - од судског процеса, пресуде па до "нацртаних" избора то не би било могуће. Ако дјелује да је Република Српска политички умртвљена, рећи ћу - није. Добро је да разговарамо и отклањамо дилеме. Додаћу и да свако ко треба да зна, већ зна да су долазећи избори већ сами по себи наш референдум и управо зато их многи не желе - нагласила је она.

Такође, подсјетила је да су други жељели изборе док их је СНСД сматрао непотребним и исфорсираним Шмитовим недејтонским дјеловањем.

- Сад кад је СНСД рекао да је спреман и за изборе и за побједу, да би потврдио своју политику, дјелује да их нико други не жели. Није ли то чудно? Па и без референдума, сами избори би били референдум. Зато их нико и не жели, ни Сарајево, чак ни многи странци, што знам засигурно. Зато смо и позивали све да их бојкотујемо. Али, пошто опозиција то није жељела, већ је у томе видјела прилику да манипулативно, мимо већинске воље бирача, дође до власти, одлучили смо да у правој политичкој борби покажемо снагу наше политике. Сад одједном, они нису више тако гласни о изборима. Нису ни странци. Мислили су да ћемо стајати по страни. Не, нећемо, већ ћемо потврдити нашу политику - закључила је Цвијановићева.

Подсјећамо, и тврдње представника Централне изборне комисије БиХ и неких других институција споља да ће избори бити одржани, без обзира да ли ће на њима учествовати политички актери из Републике Српске, довољно упозоравајуће да се на изборе мора ићи.

Излазак на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске је питање политичке одговорности и да то мора бити учињено због Српске и њених институција.