Путин изразио задовољство због поновног сусрета са Додиком

Извор:
АТВ
03.10.2025
19:44
Република Српска припрема извјештај, а руска страна ће га презентовати на предстојећој сједници Савјета безбједности УН о ситуацији у БиХ 31. октобра .
Русија одбацује мијешање странаца у унутрашње ствари у БиХ и посвећена је дејтонским принципима, рекао је то Милорад Додик након састанка са Владимиром Путином.
"Русија је посвећена изворним дејтонским принципима . Русија подржава да се стране у БиХ договарају око онога шта желе у БиХ и да је за Русију неприхватљиво свака врста мијешања у унутрашње ствари било које земље и да то није начин на који се могу одржати дугорочни односи компликованих заједница каква је БиХ. Што се наравно слаже са нашим политичким ставовима, са оним што је до сада урађено од стране нелегитимног странца и распада политичке заједнице у БиХ која је сачињена од два ентитета и три конститутивна народа", рекао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске.
Итекако је свјестан предсједник Руске Федерације ситуације у БиХ. Изразио је задовољство због поновног сусрета са предсједником Српске. Искористио је прилику и да честита недавни празник.
"Честитам Вам Дан српског јединства и веома ми је драго да поново разговарамо данас у Сочију. Знам да је ситуација у вашој земљи изузетно изазовна, могло би се рећи чак и компликована”, рекао је Владимир Путин, предсједник Русије.
Додик је поновио руском предсједнику да је Република Српска учинила све да БиХ не уведе санкције Русији. Није се заобишла ни тема испоруке бошњачког наоружања које би могло да заврши у Украјини. Српска ће, поновио је Додик, учинити све што може да не дозволи сумњиве трансфере оружја из фабрика у Федерацији БиХ. Није тајна да је Украјина најкорумпираније тржиште посебно када је ријеч бојној опреми и наоружању, каже Слободан Жупљанин. Познато је, каже, да Федерација БиХ има развијену намјенску индустрију , а већ је било говора о разним аферама.
"Оно што ми имамо у јавном простору су колале информације да је било неколико значајних покушаја да се из илегално из БиХ прода или прошверцује дио војне опреме и наоружања која се производе у намјенској индустрији Федерације на тржиште Украјине. А са тржишта Украјине доспијева на различита тржишта других земаља, паравојних формација, неких легалних нерегуларних војски и неких група које су данас формиране, као Пси рата који су данас присутни на разним тржиштима", рекао је Слободан Жупљанин, ректор Слобомир П Универзитета Бањалука.
Важно је да је Српска званично спријечила доношење било каквих одлука о испоруци и продаји војне опреме и наоружања Украјини, каже Жупљанин. Свакако, наводи, постоји могућност да је дио наоружања из Федерације већ доспио или да увијек може да дође до Украјине. Најважније је , поручује Жупљанин, да је Српска учинила немогуће у дипломатији, те је она постала видљива и препознатљива на глобалном нивоу.
